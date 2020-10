Voici comment va se courir la 21e No Finish Line virtuelle de Monaco

Comment participer?

- Première étape: s’inscrire via le site www.childrenandfuture.com avant le 22 novembre à midi pour les individuels et jusqu’au 11 novembre à 18 heures pour les équipes. Tarif unique : 12 euros.

- Télécharger l’application ZapSports pour y connecter son téléphone ou sa montre, qui permettra d’enregistrer et centraliser les kilomètres parcourus. À chaque fois que l’on veut courir ou marcher pour collecter des kilomètres, il faut ouvrir l’application, sélectionner la course No Finish Line et les kilomètres s’enregistreront automatiquement.

- En cas de questions: 06.80.86.35.57 ou se rendre à la permanence qui sera installée au chapiteau de Fontvieille du samedi 14 au 21 novembre de 9 heures à 19 heures.