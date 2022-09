Vêtements de rechange, nourriture, consignes aux accompagnants... Quelle logistique pour les ultra-traileurs de la course Nice by UTMB?

La course débute ce vendredi, demain ou dimanche. La préparation, elle, a commencé depuis bien longtemps. Sur le plan physique, bien sûr, mais pas seulement. Avant de prendre le départ de ce Nice by UTMB (1), les coureurs doivent penser à tout. Vêtements, accessoires, hydratation, nutrition. Entre le matériel imposé par l’organisation et les besoins personnels, les gilets de trails se remplissent assez rapidement.

"Il faut penser à pas mal de petits détails, confirme Gilles Brun, engagé sur le 110km sans assistance particulière. C’est de l’anticipation: il faut préparer le parcours, regarder à quel niveau sont les ravitaillements, savoir si tu prends beaucoup d’eau ou non…" Certains sont habitués. Affinent leurs choix avec l’expérience. Partir plus léger au risque de manquer? "On en prend toujours de trop, surtout au niveau de la nourriture, tranche ce traileur antibois. Il faut essayer d’optimiser le sac. On se dit "au cas où", mais ça ne sert pas à grand-chose."

La pluie, nouvelle donnée à gérer

Avant le départ, les coureurs peuvent laisser des effets personnels qui seront acheminés vers deux points stratégiques du parcours. Pas négligeable. Surtout quand la pluie est annoncée au cours du week-end. Ça peut changer la donne.

"L’organisation peut déclencher le kit grand froid, ça nous obligerait à porter plus d’affaires que prévu", craignait François-Xavier Podvin en milieu de semaine. C’est officiel depuis ce jeudi: ce Carrossois et tous les coureurs engagés sur les deux grands parcours devront emporter des affaires spécifiques. Bonnet, surpantalon et imperméable seront de la partie.

"Si on prend énormément de pluie, ou sera bien content d’avoir ce matériel obligatoire", reconnaissent de leur côté Romane et Fabien Girardi, respectivement inscrits sur le 110 et le 165km. Ce couple pourra compter sur le soutien de proches dans les zones de ravitaillements. Précieux, même si là aussi tout doit être minutieusement préparé. "Pour eux aussi ça va être un ultra, sourit la traileuse. Il faut respecter un timing, le suivi en live sur le site va bien les aider. Nous, on leur donne des prévisions pour nos temps de passages. Mais on sait que c’est difficile de respecter un timing parfait."

La famille, précieux soutien

Les accompagnateurs devront être patients. Et lutter avec la fatigue, eux-aussi, pour épauler des coureurs qui peuvent passer plus de quarante heures dans les sentiers. "C’est beaucoup d’attente, enchaîne Fabien Girardi. Mon ravitailleur a prévu une nuit en gîte à Utelle, histoire de pouvoir dormir quatre ou cinq heures…" La présence de ces suiveurs est aussi (et surtout) précieuse sur le plan mental.

Quand les jambes deviennent lourdes, quelques mots peuvent les alléger. "On a la chance d’avoir la famille qui est là, apprécie Marc Fabre, prêt à défier les 165km. Quand tu es compétiteur, tu gardes quand même le chrono en tête. Mais on va profiter des ravitaillements pour discuter avec nos proches. Ça fait plaisir de voir du monde que tu connais, notamment sur l’aspect psychologique." Son ami François Xavier-Podvin tient le même discours. "Le soutien mental sera très important, plus que l’apport de chaussures ou de nourriture. Tu as l’impression de repartir sur une nouvelle course quand tu vois tes proches. Tu oublies la fatigue." Et les dizaines de kilomètres qu’il reste parfois à avaler…

1. L’ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB) est une course en montagne réputée. Organisée à Chamonix, elle réunit le gratin de la discipline. La "marque" UTMB s’étend et se décline dans d’autres régions. Comme ici, avec quatre courses prévues entre les vallées maralpines et la Prom’.