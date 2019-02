Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés de ce 8e Monaco Run

Evènement très attendu en Principauté par les coureurs, le Monaco Run 2019 se déroulera le week-end prochain sur l’ensemble du territoire monégasque. Sous l’impulsion de la fédération monégasque d’athlétisme présidé par le prince Albert II, cette huitième édition a été repensée par les organisateurs. Cette année, de nouvelles épreuves sont au programme.

La course, pour tous

L’année dernière, la principauté avait accueilli environ 800 coureurs, selon l’organisation. Seulement deux courses étaient au programme : le 10 km et le relais (3 X 7 km).

Pour cette nouvelle édition, le comité d’organisation a décidé de renouveler son programme. En effet, il y aura quatre types de courses durant tout le week-end.

La raison principale de ces changements a été les contraintes pour pouvoir organiser des courses sur le territoire français. Mais cette contrainte a permis aux organisateurs de repenser et d’innover. Pour pouvoir renouveler l’expérience l’année prochaine?

L’objectif principal est d’attirer un maximum de coureurs provenant de toutes catégories d’âges, licenciés ou non dans un club d’athlétisme. La course doit être ouverte à tous, c’est un moment d’effort et de partage qui réunit environ 8 millions de Français!

Associé à une fondation

Pour débuter ce week-end sous le signe du sport, le samedi sera la journée des enfants. C’est pourquoi Monaco Run s’est associé à une fondation, la Fondation Laureus Sport for Good. Le mot d’ordre est très simple: "Croire passionnément à la capacité du sport d’aider à changer le monde pour le mieux".

Cette philosophie colle parfaitement à celle de "l’esprit" Monaco Run et du sport en général. Du financement de l’équipement et des autres coûts liés à l’exécution d’un programme à l’offre d’opportunités de formation à la prochaine génération de jeunes leaders, la Fondation est particulièrement bien placée pour aider à amener le sport aux jeunes du monde entier.

Les participants pourront donner un don à leur inscription afin de pouvoir développer l’action de la Fondation Laureus Sport for Good.

Samedi, sur toute la journée, s’étalera plusieurs courses de 1.000 mètres sur le port Hercule. L’inscription est valable dès 8 ans.

Le city trail et le cinq kilomètres dimanche

Pour continuer sur les nouveautés, l’organisation a décidé de lancer "son" 5 km d’Hercule! Samedi, les coureurs inscrits pour cette course débuteront au port Hercule. Ensuite, les coureurs prendront la direction du quai des États-Unis, les plages du Larvotto pour ensuite faire le chemin inverse, toujours sur le boulevard Princesse-Grace pour finir sur le port Hercule.

La course promet d’être intense ! Pour pouvoir valider son inscription, les coureurs devront impérativement justifier un justificatif de performance inférieure à 55’ au 10 km, réalisée en 2018 ou 2019.

Autre nouveauté dans son programme, le city trail ! Cette nouvelle course, longue de dix kilomètres permettra aux coureurs de parcourir la Principauté sous un nouvel angle et de pouvoir se confronter au parcours monégasque.

Les participants partiront du port Hercule pour se rendre en direction du Larvotto (sur les bases du 5 km d’Hercule).

Puis devront reprendre un chemin retour pour cette fois-ci, monter dans les hauteurs de Monaco dans la vieille-ville. Là-haut, petites ruelles et pavés attendront les sportifs. La suite du parcours se dirigera sur le Port de Fontvieille, le stade Louis-II pour enfin, terminer au point de départ.

Pour terminer son édition 2019, l’organisation a une nouvelle fois renoué son partenariat avec l’association Pink Ribbon Monaco (RBM) pour recueillir des fonds et sensibiliser le public sur la lutte contre le cancer du sein tout en assistant des patients individuellement. Ces fonds sont distribués dans des centres de recherche et de dépistage.

L’association travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé pour fournir de l’aide et du soutien quand nécessaire… En entretenant un dialogue constant avec le centre hospitalier Princesse-Grace.

Depuis 2012, la fédération monégasque d’athlétisme propose cette marche symbolique dans les rues de la Principauté. L’année dernière, la marche a mobilisé environ trois cents personnes ! L’association compte sur vous pour pouvoir marcher en faveur de la bonne cause pour cette nouvelle année avec son parcours de 5 km.

le programme

Samedi 16 février (1.000 mètres):

11h: course 1 - 2011 – 2010

11 h 20: course 2 - Toutes Catégories

11 h 40: course 3 - 2009 – 2008

12 h 00: course 4 - Toutes Catégories

12 h 20: course 5 - 2007 – 2006

12 h 40: course 6 - Toutes Catégories

13 h 00: course 7 - 2005 – 2004

13 h 30: finale - Toutes Catégories

14 h 45: 1.000 m for Teams - Clubs sportifs

17 h 45: 1.000 m for Fun - Non chronométrée

Dimanche 17 février

City trail

Départ : 17 février 2019, 8h30 – Port Hercule / Arrivée : Port Hercule – Heure limite d’arrivée : 10h30

5 KM d’Hercule

10h30 : Elites Femme, 10h35 : Elites Hommes, 10h36 Départ collectif

Pink Ribbon Walk :

Départ à 10H30

Informations et inscriptions sur internet : www.fma.mc/mcrun/ et par téléphone au 92.05.43.05.

Savoir+

La "Running Expo" se tiendra sur le Port Hercule samedi de 9 h à 18 h et le dimanche à partir de 7 h. Il est conseillé aux participants de retirer leur dossard samedi, afin de pouvoir de préparer la course au mieux.

- L’entrée est gratuite, découvrez les exposants (restauration, évènements, fondation …)

- L’AS Monaco offre deux places pour le match Monaco / Nantes le 16 février à 20 h pour tous les inscrits de l’édition 2019 ! L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles et sur votre présentation de votre dossard à la billetterie du stade Louis-II

- World Class, partenaire du Monaco Run pour la 2e année consécutive, animera cette année encore la Running Expo le samedi 16 février notamment avec des cours de body combat, de yoga et de body jam à partir de 15 h. Inscriptions sur internet.

- Inscriptions payantes (15 e€) pour le city trail et le 5 km d’Hercule. 30 e€ pour la marche RBM.