Germain Grangier a signé une performance incroyable sur la Diagonale des Fous, la course la plus dure du Grand Raid, soit 165 kilomètres et 10 210 mètres de dénivelé.

L'Isolien a terminé 5e ce vendredi soir de ce trail mythique en 21h45'32''.

La course a été remportée par le Français Benat Marmissolle en 20h14'36''.

Chez les féminines, c'est l'Américaine Courtney Dauwalter qui s'impose en 21h37'36'', terminant 4e, juste devant Germain Grangier.