"L’attente est plus forte", l’organisateur du semi-marathon de Nice impatient de donner le départ

Dimanche matin, Pascal Thiriot donnera le coup d’envoi du semi-marathon à Nice devant le Théâtre de Verdure. Pour le patron d’Azur Sport Organisation, il s’agira de la première grande épreuve depuis le début de la crise sanitaire. Hier matin, en pleins préparatifs de la course, l’organisateur nous a reçus dans ses locaux à Villeneuve-Loubet. L’occasion de revenir sur ses derniers mois agités.

Après le Cannes Urban Trail (12 septembre), vous retrouvez les courses en réel - avec ce semi-marathon - et aussi le sourire?

Complètement. Déjà, quand on a organisé le Cannes Urban Trail, nos bénévoles étaient ravis de nous revoir, les coureurs également, de pouvoir remettre un dossard. Ils ne se sont pas arrêtés de courir, mais là ils sont dans l’événement, participent à une compétition, avec la musique, l’animation, d’autres coureurs. Ils peuvent se challenger. C’est tout ça qui a manqué. On a organisé des événements virtuels, mais ce n’est pas la même chose. L’attente est plus forte avec ce semi-marathon.

Pensez-vous que le plus dur est derrière? Vous n’avez pas de craintes sur l’avenir?

Aujourd’hui, les feux sont au vert. L’événement aura lieu. Je n’ai pas de crainte là-dessus, mais je n’ai pas de boule de cristal, je ne peux pas dire s’il y aura une cinquième vague. En tout cas, on est tous à fond pour bosser sur le semi-marathon, puis le marathon Nice-Cannes, qui aura lieu fin novembre. Il arrive vite. Dès la semaine prochaine, on aura un comité de pilotage avec toutes les communes traversées. On a repris nos automatismes et on est prêt à repartir.

Habituellement, il y a 10.000 coureurs sur votre semi-marathon. A quelle participation faut-il s’attendre?

On avait 10.000 participants, dont 2.000 sur la course des familles que l’on n’organise pas cette année en raison de la situation sanitaire. Sur les autres courses, on est sur l’objectif 4.000 coureurs, voire un peu plus. On part sur la base de 50% de participation. On peut absorber beaucoup plus, mais on n’est pas les seuls à subir cette baisse.

C’est une tendance nationale?

Tout à fait. Sur le semi-marathon de Paris, qui a eu lieu ce mois-ci, d’habitude, ils sont 45.000. Ils étaient 19.000. Sur la Parisienne, où il y a 25.000 - 30.000 femmes, elles étaient 6.000. Néanmoins, ces événements donnent confiance aux gens. On voit des coureurs qui s’inscrivent tardivement grâce à ce gain de confiance. Ils savent que dans la dernière semaine, on ne va pas annuler. Il y a eu tellement d’événements annulés et des gens qui n’ont pas été remboursés. Nous, on a toujours remboursé les coureurs ou reporté l’inscription.

Comment expliquez-vous cette baisse de participation?

D’abord, sur une période de deux mois et demi, on se retrouve à avoir un calendrier de neuf mois. Toutes les courses se sont reportées. C’est très compliqué. Ensuite, le pass sanitaire. Dès l’annonce de ces mesures, ça a provoqué un coup de frein à main sur les inscriptions. Enfin, aujourd’hui, les gens ont encore un peu peur de se regrouper, d’être dans la masse. Nous, il faut qu’on continue à amorcer la pompe, à donner confiance en organisant les événements. Quand ils verront qu’on a maintenu des courses qui se sont bien passées, sans cluster, comme le Cannes Urban Trail, Odyssea, Prom Record Day, on va revenir à une vie normale.

Les coureurs se sont peut-être moins entraînés en l’absence de courses?

Je suis en relation avec les magasins de course à pied de la région, ils n’ont jamais vendu autant de paires de chaussures. Ils n’ont pas été touchés, même en l’absence de compétitions. Les gens courent, se sont challengés sur des événements virtuels. Physiquement, les coureurs sont prêts à courir un semi-marathon.

Il y a moins d’étrangers?

C’est sûr. On le ressent sur le semi. Déjà, pour nos Elites, c’est impossible d’avoir un visa pour faire venir des Kenyans ou des Ethiopiens. Mais on a aussi du mal à faire venir un étranger sur une course, il préfère reprendre dans son pays. A titre personnel, je fais la même chose.

Avez-vous mis en place des opérations pour attirer des coureurs extérieurs à la région?

Sur le marathon, on cherche à attirer des étrangers en mettant en avant le marathon 5 étoiles, avec cette année un village au Palais de la Méditerranée et une réception au Martinez. On vend des packs avec des tarifs privilégiés pour dormir dans ces deux hôtels. On veut attirer des coureurs CSP +. On souhaite se démarquer du marathon classique.

Comment avez-vous vécu cette période d’un an et demi avec les reports et annulations de courses?

ça a été très difficile... A partir du mois de mars 2020, nos événements ont été annulés: le semi-marathon, les marathons de Saint-Tropez et Nice-Cannes. De mars à novembre, on a pu bénéficier de chômage partiel, mais j’avais pris une décision de maintien de salaire, ce qui a un coût. En plus, on avait engagé des dépenses sur ces événements. Heureusement, la ville de Nice et le département nous ont aidés sur ce plan. A partir de novembre, on a pu bénéficier de fonds de solidarité jusqu’en juillet 2021. Même si on a été en déficit pendant cette période, on a pu tenir grâce à ça. Maintenant, on est dans la période difficile, car on n’a plus d’aides et on fait des événements avec moins de recettes. Mais en discutant avec tous les organisateurs, on est dans le même cas. Jusqu’au premier trimestre 2022, il va falloir se serrer les coudes.

Vous prévoyez moins de dépenses?

On se réorganise, mais on ne veut absolument pas toucher à la qualité de nos événements. Sinon, on se tire une balle dans le pied.

Vous avez déjà connu les dépenses supplémentaires liées aux attentats, maintenant le pass sanitaire. Vous ne vous êtes pas dit que c’était trop dur?

Je préfère positiver. Le pass sanitaire est une nouvelle problématique, nous avons besoin d’agents supplémentaires pour vérifier les pass. Sur le Cannes Urban Trail, ça nous a coûté le double en agents de sécurité. Mais cette contrainte est moins importante que pour d’autres organisations car nous avions déjà une bulle sécuritaire. Nous n’avons donc pas de bulle sanitaire à créer, elle existe déjà. Ici, on a la double peine entre le sécuritaire et le sanitaire. Sur le marathon de Paris, on ne retire pas les voitures stationnées le long du bois de Boulogne. Ici, on enlève tout sur le parcours, on met 80 véhicules uniquement sur Antibes... Ce dispositif est unique, mais personne ne veut prendre le risque de l’alléger.

A cela s’ajoutent les aléas climatiques...

C’est simple, depuis 28 ans que j’organise, on n’a jamais fait un copié-collé. C’est difficile, mais c’est aussi ce qui nous fait nous lever le matin.