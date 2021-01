La Prom Classic commence demain... en version connectée

Mais Azur Sport Organisation lance une édition connectée au profit du Secours Populaire Français.

A partir de ce vendredi 8 janvier et jusqu’au 18 janvier, deux challenges sont ainsi proposés : "10 km Challenge" ou "No Limit Challenge". Il est possible d’y participer partout grâce à une appli ou une montre connectée.

Renseignements : tarif unique de 2€ euros, 100 % des inscriptions seront reversées au profit du Secours Populaire Français pour l’accès au sport pour tous.

Inscriptions sur : www.promclassic.com