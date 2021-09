Courir ne s’improvise pas... Voici les conseils sur mesure d'un médecin du sport à Toulon

Il ne suffit pas de se lever un matin avec de bonnes résolutions, de chausser des baskets et de partir courir pour profiter des bienfaits du footing.

Médecin du sport à l’hôpital Sainte-Musse à Toulon, le Dr Jean-Jacques Raymond voit tous les jours, sur la piste cyclable du littoral, des gens qui ne savent pas courir...

"La pratique s’est largement répandue ces vingt dernières années, constate-t-il, et c’est normal parce qu’on a répété aux gens qu’il faut bouger, que c’est une activité facilement accessible, sans contrainte de temps, avec peu de matériel nécessaire et donc peu coûteuse."

Seulement voilà: "La plupart des gens ne savent pas courir! Comme n’importe quel sport, cela nécessite une technique, prévient le médecin, faute de quoi, on risque de se blesser".

Principalement pour trois raisons: "Un entraînement inadapté et une mauvaise technique, des problèmes physiologiques et/ou un équipement inadapté".

Pourquoi je cours?

Avant de chausser les baskets, "on répond à cette question: pourquoi je cours, préconise le Dr Raymond. Est-ce pour perdre du poids, simplement pour m’aérer ou pour m’entraîner en vue d’une performance?"

"Selon la réponse, on n’opte pas pour la même technique, ni pour le même entraînement. Et selon son degré de préparation, sa condition physique initiale, on ne part pas pour la même distance, on ne pratique pas à la même fréquence", explique le médecin.

Aérobie ou anaérobie

Concrètement, rappelle-t-il, il y a deux types de courses: en aérobie et en anaérobie. "En aérobie, le coureur puise son énergie dans son organisme, c’est un travail foncier, d’endurance: on court lentement, mais plus longtemps. On puise dans les lipides et dans les graisses."

"En anaérobie, on travaille en puissance, le corps a besoin d’une énergie immédiatement disponible et puise dans les glucides. C’est en anaérobie qu’on fabrique des acides lactiques, ces déchets qui vont s’accumuler et qui entraînent un risque de blessures."

Le coureur débutant, qui plus est s’il souhaite maigrir, doit donc pratiquer une course en aérobie. "Au maximum à 70% de sa fréquence cardiaque maximum, en général 220 moins son âge", détaille le Dr Raymond.

Qui conseille donc de commencer par… la marche nordique! Ou, au minimum, "d’alterner les allures, course et marche, pour conserver une fréquence cardiaque basse".

Autre paramètre: la durée et la fréquence des entraînements. "En dessous de trente minutes et avec une seule séance par semaine, on n’arrivera pas à grand-chose si on compte perdre du poids. On débute avec deux, ou trois séances (maximum) par semaine."

"Si on cherche une performance, on ne s’y met pas à fond tout de suite: on n’augmente pas de plus de 10% par semaine la durée de ses entraînements. On peut envisager le fractionné à haute intensité, qui va permettre au métabolisme de continuer à travailler pendant 24 heures, mais c’est une technique qu’il faut apprendre à maîtriser, exclue quand on débute!"

Il faut écouter son corps

D’une manière générale, "il faut écouter son corps, prévient le médecin. Si deux jours après l’entraînement, on a des douleurs, ce n’est pas normal. Mieux vaut faire appel à un coach, un préparateur physique, un club, un kiné, un podologue ou un médecin du sport: beaucoup de gens peuvent conseiller les débutants. On peut aussi se renseigner sur Internet et se faire un programme adapté sur mesure, par exemple sur le site de la Fédération française d’athlétisme."

Et bien sûr, on évite de courir durant les heures les plus chaudes de la journée pour ne pas se retrouver en hyperthermie, mais également quand l’air est trop pollué.

"Même si on ne dispose pas trop d’études sur le sujet, on sait que les particules fines vont plus profondément dans l’appareil respiratoire quand on court, c’est donc du bon sens", conclut le Dr Raymond.