Contrôle des dossards, ravitaillements, sécurité des routes... Qui sont les 680 bénévoles mobilisés pour l’ultra-trail organisé ce week-end dans la région niçoise?

Il est parfois bon de rappeler une évidence: sans eux, la machine ne peut pas tourner. Leur sens du dévouement est essentiel. Comme toujours sur les courses de ce type. À partir de ce jeudi et jusqu’à dimanche, une palanquée de bénévoles va s’activer pour la première édition du Nice Côte d’Azur by UTMB.

Ils seront partout. De jour comme de nuit, des sentiers de l’arrière-pays à l’asphalte du bord de mer. Certains viennent de loin, d’autres connaissent déjà les lieux. Les organisateurs ont dû ratisser large pour occuper tous les postes. "Il y a quelques bénévoles qui viennent de l’Europe entière et d’autres qui arrivent de Chamonix (1), indique Sébastien Yago, coordinateur des parcours. Pour les locaux, certains sont issus des clubs sportifs des villes ou villages traversés. Les clubs de trail de Tourette-Levens et Levens fournissent beaucoup de monde, le lycée de la montagne à Valdeblore fait la même chose avec ses étudiants, il y a l’association de randonneurs de Sainte-Agnès qui joue le jeu…"

"Ça s’est fait par le bouche-à-oreille"

Tous se sont inscrits en amont pour proposer leurs services. Expérimentés pour la plupart. "Je fais du bénévolat depuis longtemps sur différentes d’activités, développe Patrick Favot, chef de poste pour toutes les zones situées à Nice. Le directeur technique du Nice by UTMB a participé à un trail sur lequel j’étais bénévole dernièrement, je lui ai servi à boire et à manger sur un ravitaillement (sourire). Je lui ai dit que j’étais à la retraite et disponible. Ça s’est fait par le bouche-à-oreille."

Ravitaillements, aide aux secours, contrôle des dossards, signalisation sur les routes, zones de départs et d’arrivées, remise des prix… Les besoins sont multiples. Les bénévoles répartis sur toutes les zones stratégiques des parcours, généralement pour des créneaux de six heures.

Encore besoin de renfort

"L’organisation a mis en place un logiciel pour qu’on renseigne beaucoup de choses, poursuit Patrick Favot. On devait entrer nos coordonnées, ce qu’on souhaite faire pendant la course, les créneaux qui nous arrangent… On a le choix. Ils nous proposent des horaires et des lieux en fonction de ça."

Sa fonction de chef de poste sera particulièrement intense. Le sexagénaire espère "pouvoir dormir un peu" durant les quatre jours. "Je récupère les données pour créer les équipes, dire qui est où, quand et comment… Ça fait soixante bénévoles à gérer. Mais il manque encore du monde, les créneaux de nuit sont difficiles à couvrir…" Essentiellement à Nice, où une trentaine de volontaires sont encore espérés (2) pour prêter main-forte aux équipes déjà prévues.

1. Chamonix (Haute-Savoie) accueille chaque année l’ultra trail du Mont-Blanc (UTMB). Certains bénévoles sont donc habitués à travailler pour les courses de la "marque" UTMB.

2. Les personnes motivées peuvent s’inscrire en ligne sur le site nice.utmb.world via l’onglet "rejoindre l’aventure." Elles peuvent également contacter Patrick Favot au 06.89.88.11.94