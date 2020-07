"Ça va, je ne vous ralentis pas?" On a couru avec Paula Radcliffe, ancienne recordwoman du marathon

L’année suivante, Paula Radcliffe améliore la performance à Londres et place la barre encore plus haut. Son record ne tombera qu’en octobre 2019 avec le chrono fou de la Kényane Brigid Kosgei (2h14’04’’).

A l’époque, la Britannique avalait environ 120 miles en sept jours, soit près de 200 kilomètres chaque semaine lors de ses grosses semaines d’entraînement. Considérable.

Des années plus tard, elle parcourt les sentiers pour le plaisir avec une fréquence toujours soutenue. Dans les chemins du plateau de la Justice, Paula Radcliffe court souvent seule mais croise du (beau) monde. A commencer par Claude Puel, ancien entraîneur de l’AS Monaco habitué des petits sentiers pour s’entretenir. « Il aime courir ici. Quand il est parti en Angleterre, à Leicester, il m’a demandé où il pouvait aller courir pour retrouver quelque chose qui ressemblait. Il avait de la chance, à côté de Leicester il y a des forêts superbes. »

Le récit est clair. Limpide malgré l’effort. La quadragénaire avale son footing sans forcer son talent naturel. « Aujourd’hui je fais entre 10 et 15 kilomètres par jour. » Histoire de se sentir en forme dans une région adoptée depuis des années.

"le métier de maman? elle court"

L’Angleterre ? Elle ne s’y verrait plus y habiter. « ça me manque un peu, surtout la famille et les amis. Mais avec le Brexit, je préfère rester ici. C’est superbe. On peut être dehors toute l’année, aller à la plage, faire du ski... »

Maman de deux enfants (Isla, 13 ans, et Raphaël, 9 ans), l’athlète au CV long comme le bras continue de vivre de sa passion. Entraîne, commente pour la BBC et conseille les plus jeunes. Avec une image et un nom qui parlent toujours au monde de l’athlétisme.

Ses enfants, eux, ont mis du temps à comprendre. « Au début ils ne savaient pas trop. Quand on a demandé à ma fille : ‘‘Qu’est-ce qu’ils font tes parents ?’’ Elle a répondu : « Maman elle court et papa il regarde sur l’ordinateur », sourit-elle. Mon mari m’entraînait et était aussi manager. »

8 km et 43 minutes. Le footing matinal pimenté par une pincée de dénivelé est déjà terminé. Passionnant et enivrant. Pour nous, il est temps de regagner la voiture, histoire de souffler un peu. Mais Paula relance déjà sa montre et regagne son domicile en courant. Comme depuis plus de 35 ans...