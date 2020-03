Annulation à cause du coronavirus, remboursement des dossards... L'organisateur du semi-marathon de Cannes s'explique

"C’est une première en 28 édition, précise-t-il. On avait engagé plus de 50.000 euros de frais (installation du village, puces de chronométrage, médailles, t-shirts, etc.), tout était prêt."

"On ne va pas laisser tomber les coureurs ni pénaliser mais aucune décision n’a été prise pour l’instant. Nous étudions plusieurs pistes dont une partie des inscriptions reportée sur l’édition 2021. Mais rien n’est arrêté."

"On reçoit beaucoup de mails, de coups de téléphone. Notre décision sera prise rapidement. Dans 2-3 jours. Enfin, je tiens à dire que la mairie nous a dit qu’elle ne va pas nous laisser tomber…"

Les participants sont donc à l’affût de la réponse officielle.

À noter que dans le règlement de la course, il n’y a pas de remboursement de prévu en cas d’annulation.

Enfin, pour la petite histoire, plus de 200 coureurs ont pris un départ fictif dimanche matin et ont eu la surprise de bénéficier d’un ravito à l’arrivée…et de la médaille du finisher!