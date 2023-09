Traque aux faux passeport: à Nice, les forces de l’ordre musclent le jeu pendant le Mondial de rugby

Une loupe. Des détecteurs infrarouges ou ultraviolets. Des petits trucs à ne pas dévoiler. Et surtout un œil, de l’expérience et du flair. Telle est la panoplie de la police aux frontières (PAF), à l’aube de ce nouveau Mondial de rugby en France où la sécurité sera un enjeu central.

Jusqu’au 28 octobre, des supporters venus de ce cinq continents vont affluer dans l’Hexagone. Notamment à Nice, qui accueille quatre matchs. Et c’est l’aéroport de Nice Côte d’Azur que la direction nationale de la PAF a choisi pour accueillir son "Helpdesk".

"Helpdesk", kézako? Un bureau d’aide dédié aux policiers, gendarmes, douaniers, pour les aider à détecter les documents d’identité falsifiés. Objectif: dire s’il y a fraude ou non en cinq minutes. Des spécialistes français, espagnols et allemands veillent au grain, basés au terminal 1. Ils sont à la disposition des policiers de la France entière, par téléphone et mail.

15 à 20% de trafic en plus

Un échantillon de documents falsifiés ou usurpés, rassemblés par la direction départementale de la police aux frontières (PAF). Photo Christophe Cirone / Nice Matin.

"Nous avons ici les meilleurs spécialistes de ce sujet", souligne le commissaire divisionnaire Didier Martin, chef de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité. "À chaque événement de ce type, on a des passeports que l’on a pas l’habitude de voir, des gens qui pourraient profiter de cette Coupe du Monde pour entrer sur le territoire Schengen. La France a un rôle central."

Dans le viseur: l’immigration clandestine, mais aussi le trafic de stups voire le terrorisme. "Nous attendons une hausse du trafic de 15 à 20% sur cette période", indique le commissaire Anis Ouejhani, directeur de la PAF à l’aéroport, aux côtés de sa directrice départementale Emmanuelle Joubert. Parmi les visiteurs attirés par les sirènes de l’ovalie, Nice attend des touristes aussi rares que les Tongiens ou Uruguayens.

"Nice, aéroport sensible"

Le commissaire divisionnaire Didier Martin, chef de la division nationale de lutte contre la fraude documentaire, entouré de la commissaire divisionnaire Emmanuelle Joubert, directrice départementale de la PAF 06, et du commissaire Anis Ouejhani, chef du service PAF de l’aéroport. Photo Christophe Cirone / Nice Matin.

Des yeux aguerris scruteront donc les éventuels faux passeports. On en recense jusqu’à 200 documents par an à l’aéroport de Nice. Pourquoi avoir choisi Nice, au fait? "Nice est un aéroport sensible, rappelle le commissaire Martin. Et des renforts de l’agence Frontex sont déjà présents à Roissy et Orly."

L’opération anti-fraude du Mondial 2023 est financée dans le cadre d’un fonds européen. Elle tient du test-match, prévient Didier Martin. "Si ce dispositif fonctionne de façon satisfaisante, l’idée est de le renouveler pendant les Jeux olympiques et de le rendre pérenne."