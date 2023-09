Coupe du monde de rugby: Pierre Bourgarit, numéro 3, vraiment?

Cloué au sol dès la 12e minute du match d’ouverture, Julien Marchand a inquiété toute la France du rugby. Comment être champions du monde, sans le meilleur talonneur de la planète ovale? Trois éléments ont rassuré le public.

L’entrée magistrale de Peato Mauvaka, d’abord, qui a rappelé à qui pouvait en douter (personne, en réalité) qu’il avait l’étoffe d’un numéro 1.

Le communiqué de presse de la FFR annonçant que Marchand, victime d’"une lésion musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche" serait de retour d’ici "quatre à cinq semaines" soit pour la phase finale, ensuite.

Enfin, l’identité de son remplaçant, le temps de sa convalescence: le double champion d’Europe en titre, Pierre Bourgarit (25 ans, 10 capes).

"Qu’on ne sente pas un trou, un manque en son absence"

Auteur d’une saison au plus que parfait avec le Stade rochelais et très en vue lors de la préparation du XV de France, le Gersois n’en finit plus d’impressionner.

Au point qu’il ait été question qu’il bouscule la hiérarchie des talonneurs. Il n’en fut finalement rien, mais le talonneur a, dès ce soir et jusqu’au retour de Marchand, l’occasion de prouver qu’il fait partie du gotha mondial.

"Forcément, avec la blessure de Julien, je vais avoir plus de temps de jeu… Mon but c’est d’essayer de le remplacer du mieux possible, et qu’on ne sente pas un trou, un manque en son absence."

Avec Bourgarit et Mauvaka, les Bleus voyagent en classe affaires.