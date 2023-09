TF1, France 2, M6... Comment suivre les matchs de la Coupe du monde de rugby

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’obtenir des sésames pour aller suivre les matchs de la Coupe du monde dans les stades, il reste les bonnes vieilles méthodes: acheter tous les jours votre quotidien régional préféré tout en suivant la compétition devant votre écran ou pendu à votre radio.

TF1

Pour la télévision, c’est TF1 qui va proposer le dispositif cathodique le plus complet avec la diffusion des 20 plus belles affiches de la compétition: 14 matchs de poule dont 3 rencontres des Bleus, à commencer par le France-Nouvelle-Zélande en ouverture, les 2 meilleurs quarts de finale, les demi-finales, le match pour la 3e place et la finale. Pour commenter les matchs, deux équipes, le trio François Trillo-Benjamin Kayser-Christian Califano d’un côté et le duo Stefan Etcheverry-Thomas Lombard de l’autre.

Chaque rencontre sur TF1 sera suivie du "Mag" présenté par Isabelle Ithurburu dans lequel l’ancienne journaliste de Canal+ sera entourée par Marjorie Mayans, Frédéric Michalak, Yannick Nyanga, Yoann Huget, Inès Hirigoyen.

France 2

De son côté, France 2 proposera dix rencontres dont le France-Namibie du 21 septembre et deux quarts de finale.

La chaîne s’appuiera sur deux équipes pour commenter les matchs, Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, avec Hélène Macurdy en bord terrain pour le match France-Namibie, mais également Jean Abeilhou et Jérôme Cazalbou. Cédric Beaudou et Vincent Clerc seront présents en direct depuis les stades pour le bord terrain.

M6

Nouveau venu sur le rugby, M6 proposera dix-huit matches dont un quart de finale ainsi qu’un magazine "100% rugby" animé par Clémentine Sarlat et diffusé tous les samedis à partir du 9 septembre. La journaliste sera épaulée par Fulgence Ouedraogo et Lénaïg Corson.

Les matchs seront commentés par un premier binôme composé de Nicolas Delage et Olivier Magne, un deuxième avec Laurent Depret et Marie Sempéré et, enfin, la voix du foot Xavier Domergue associée à Yann Delaigue.

RMC

Pour ceux qui préfèrent se laisser guider par la voix, RMC va mobiliser sa rédaction durant toute la compétition puisque la station va commenter l’intégralité des 48 matchs, notamment via une radio digitale 100% Coupe du monde, mais également en délocalisant certaines émissions comme le "Super Moscato Show" et les "Grandes Gueules du rugby", qui se rendront sur certains sites durant le tournoi.

Le pool de consultants a aussi été renforcé avec Jean-Claude Skrela, Maxime Médard ou Yann Delaigue.

Pour compléter son offre, la radio a déjà mis à disposition des auditeurs une série de dix podcasts consacrés à la Coupe du monde de rugby: "1987-2023: Les 10 Coupes du monde du XV de France".

Dans chaque épisode, Denis Charvet et Adrien Aigoin reçoivent une légende des Bleus et évoquent ensemble, les succès, les désillusions et les secrets du XV de France entre 1987 et 2019.

Le dernier numéro, réalisé en temps réel, sera consacré... au Mondial 2023.

RTL

Enfin, RTL commentera les matchs via le duo Olivier Magne-Jean-Michel Rascol et proposera une émission "On refait la Coupe du monde", du vendredi au dimanche à 20h.