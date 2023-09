On vous explique pourquoi Lignes d'Azur invite les Niçois à limiter leurs déplacements ce week-end

Un acteur de la mobilité qui incite ses usagers à réduire leurs déplacements, cela surprend toujours. Pourtant, ce vendredi, Lignes d'Azur invite, via un message posté sur X, les Niçois à revoir, si possible, leurs projets.

Et pour cause, comme l'explique Lignes d'Azur, "une forte affluence est attendue sur le réseau" samedi et dimanche. En cause? La tenue de deux matchs de la Coupe du monde de rugby à l'Allianz Riviera, à Nice.

Lignes d'Azur aux couleurs du Rugby ! 🏉



⚠️ Forte affluence attendue sur le réseau Lignes d'Azur Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2023 ➡️ Limitez vos déplacements. pic.twitter.com/YM5kdeccEs — Lignes d'Azur (@lignesdazur) September 14, 2023

Des dizaines de milliers de supporters étrangers

Le Pays de Galles affronte ce samedi, à 17h45, le Portugal. Le lendemain, à 21 heures, l'Angleterre fera face au Japon.

Autant de dizaines de milliers de supporters étrangers qui n'auront d'autre choix que de prendre les moyens de transports pour se rendre au stade.