"On n'a pas su se sortir de la pression des Sud-Africains" : les réactions après la victoire de l'Afrique du Sud face à l'Ecosse

Jamie Ritchie (troisième ligne et capitaine de l'Ecosse, après la défaite 18-3 contre l'Afrique du Sud):

"Le sentiment est partagé. Je suis très fier d'avoir pu rivaliser physiquement, mais on n'a pas su se sortir de la pression des Sud-Africains. Le tournoi n'est pas terminé, trois gros matches nous attendent et il n'y a plus le choix, il faudra les gagner. On n'a plus le droit à l'erreur. Le résultat est décevant, mais ça ne remet pas en question tout le travail effectué ces derniers mois. On s'attendait déjà quoi qu'il arrive à un match difficile contre l'Irlande (dans le même groupe B)".

Jacques Nienaber (sélectionneur de l'Afrique du Sud, après la victoire 18-3 contre l'Ecosse):

"Le match aurait pu mal tourner. L'Ecosse n'est pas cinquième mondiale pour rien. On avait déjà pu le voir pendant la préparation, comment elle avait bousculé la France. C'est une équipe difficile à battre. On avait légèrement le dessus en première mi-temps, mais elle nous a longtemps tenu tête. Il a fallu s'employer pour aller chercher la victoire. Le rugby n'est pas un sport très compliqué quand vos avants dominent. Ils ouvrent des espaces dans lesquels les arrières peuvent faire jouer leur magie. On ne veut pas encore penser à l'Irlande (dans le même groupe). On se concentre pour le moment sur la Roumanie (prochain adversaire) et seulement la Roumanie".