Fan zone, navettes pour l'Allianz, soirées, application... Tout ce qu'il faut savoir sur l'organisation de la Coupe du Monde de rugby à Nice

Drapeaux bleu-blanc-rouge, chants, larmes de joie et communion populaire: ce sont les images qui pourraient déferler sur le village rugby de Nice dans les prochains jours. Ces moments de fête ne seraient pas sans rappeler ceux qui avaient escorté le parcours des Bleus du foot à l’Euro-2016 ou au Mondial-2018.

Une fan zone ouverte 16 jours

C’est tout ce qu’espère la Ville qui, comme par le passé, va rouvrir une fan zone pour cette Coupe du monde. Positionnée au niveau du théâtre de Verdure et du jardin Albert-Ier, elle sera le moteur du dispositif imaginé pour accueillir l’événement. Son accès sera gratuit lors de ses seize jours d’ouverture (1). Elle recevra le public pour les matchs des Bleus, les quatre rencontres disputées à Nice, les quarts, les demies, la petite finale et la finale. Autant d’affiches diffusées sur écran géant.

Elle proposera également cinq soirées musicales et festives baptisées "Soirées de l’ovalie". La première est programmée ce vendredi, de 18h à minuit, pour le match d’ouverture France - Nouvelle-Zélande. Fanfare électro, ambiance de féria et DJ set devraient en faire danser plus d’un.

Des navettes pour rejoindre l’Allianz

Food trucks, tatouages éphémères, maquillages et mini-terrain de rugby permettront aussi d’animer le centre-ville. La municipalité promet une multitude d’expériences sportives, culturelles, artistiques et culinaires.

Pour les supporters basés au cœur de Nice, et au départ du Kiosque à musique, des navettes payantes seront accessibles pour rejoindre directement l’Allianz Riviera les jours de match (2). Elles seront nombreuses mais aucune fréquence précise n’a été communiquée. Chacune d’entre elles partira une fois remplie.

Un circuit cycliste au départ du village sera également utilisable en plus du tramway et de son accès direct au stade depuis le port.

Au total, d’après des chiffres fournis par le comité d’organisation, la capitale azuréenne s’attend à accueillir 75% de visiteurs étrangers dont 50% de supporters britanniques.

Une application dédiée au public

Déjà utilisée pendant le Carnaval, le Nice Jazz Festival ou encore l’Ironman, l’application Nice Events sera à nouveau de la partie. Cette dernière contient un nouvel onglet Coupe du monde. De quoi regrouper l’ensemble des informations dont les supporters et les Niçois auront besoin pour suivre le Mondial. Horaires des matchs, infos sur les animations et les transports, sites à visiter: la Ville s’est beaucoup investie pour offrir la meilleure expérience possible au public.

1. 08/09 (14h-1h), 14/09 (14h-1h), 15/09 (12h-00h), 16/09 (12h-1h), 17/09 (14h-1h), 20/09 (12h-1h), 21/09 (14h-1h), 23/09 (18h30-23h30), 24/09 (12h-1h), 30/09 (18h30-23h30), 6/10 (14h-1h), 14/10 (12h-1h), 15/10 (12h-1h), 20/10 (14h-1h), 21/10 (14h-1h), 28/10 (14h-1h).

2. il débutera à 14h les samedi 16/09, mercredi 20/09, dimanche 24/09. Il sera lancé à 17h le dimanche 17/09. Ventes sur Ligne d’Azur Tickets (sur Android, 3,40e l’aller-retour, 7e€le pass 1 jour, 14e€ le pass 2 jours). Ventes sur place (7e€ le pass 1 jour, 14€e le pass 2 jours).

Les cinq Soirées de l’ovalie

En marge de la diffusion de France - Nouvelle-Zélande, animations avec le groupe Feria Bombass (à partir de 18h) et DJ set (19h-20h40/22h30-00h) seront au menu. Entrée gratuite. Théâtre de Verdure.

Disco party avec The Love Train (18h30-22h30).

Prix : 24e. Théâtre de Verdure.

Présence d’un DJ après le match Portugal - pays de Galles (19h45-1h).

DJ Mike Rock, le DJ officiel du Hellfest (18h30-22h30).

Prix: 20e. Théâtre de Verdure.

Soirée années 90 avec We are the 90’s et Tout Baigne (18h30-22h40).

Prix: 20e. Théâtre de Verdure.

La fan zone de Nice offre une capacité de 9000 places. Installée au niveau du théâtre de Verdure et du jardin Albert-Ier, elle ouvrira ses portes dès vendredi soir pour France - Nouvelle-Zélande, le premier match du Mondial.

Selon la Ville, les retombées médiatiques et économiques sont estimées à 80 millions d’euros pour les quatre matchs à Nice. Elles pourraient être plus importantes. En 2016, toujours selon la municipalité, l’Euro avait rapporté 177 ME alors que 81 ME étaient espérés.