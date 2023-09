Coupe du monde de rugby: les Sud-Africains comme à la maison à Toulon

Jeudi matin, l’engouement autour de la Coupe du monde de rugby était palpable. À Mayol, c’était presque l’ambiance des grands jours. Point de RCT à l’affiche mais des Springboks sur le terrain. Événement exceptionnel.

Christian, présent au stade pour ce premier entraînement ouvert au public, ne cache pas son émotion: "C’est juste extraordinaire. Quelle équipe, franchement! La voir d’aussi près, c’est incroyable".

Les appareils photo comme les maillots de Boks et du RCT étaient de sortie pour les quelque 7.000 spectateurs (dont 4.500 scolaires). Une heure et demie d’un "spectacle" plutôt classique mais toujours intéressant à observer.

Ballon à la main, Marc encense l’esprit du rugby: "Cette Coupe du monde, et ce genre d’événements autour, montre le côté fédérateur de ce sport. Il y a un esprit d’équipe, une cohésion. À Toulon, on est bien placé pour le savoir! Mais c’est important de le montrer au plus grand nombre".

Installés à La Seyne

S’ils étaient ravis de revoir les ex-Toulonnais Etzebeth, Kolbe et Vermeulen, certains regrettaient un manque d’interaction avec les joueurs en marge de l’entraînement.

"Ok, ils sont là pour bosser. Mais on aurait bien aimé avoir un peu plus qu’un rapide salut et un clapping à la fin", tonne Fabrice dans les tribunes. Sa voisine tempère: "Moi, je les ai vus à La Seyne, ils sont super accessibles".

C’est en effet dans la ville voisine que les Sud-Africains ont installé leur camp de base. Ils sont logés pendant la phase de poule au Grand Hôtel des Sablettes. L’agglomération a déroulé le tapis rouge pour accueillir les champions du monde en titre.

Arrivés le 3 septembre, ils resteront sur le territoire jusqu’à la fin du mois (avant d’être remplacés par une équipe quart de finaliste). Ils profitent des installations du Campus RCT, de Mayol mais aussi de la piscine du Port Marchand et du Palais des sports.

Accueillis en grande pompe lors d’une cérémonie à la Tour Royale à Toulon, les joueurs ont participé à plusieurs animations, pour "faire vivre l’esprit rugby". Ils se sont ainsi essayés au rugby fauteuil et au beach rugby et ont rencontré des collégiens au complexe Léo-Lagrange.

Un autre entraînement public au stade Mayol est également prévu le 28 septembre. Victime de son succès, il est déjà complet. Les fans pourront toujours compenser en visitant les expositions autour du sport du côté de Toulon (Phare TPM, Chalucet et Galerie 15) ou encore Draguignan (Musée des ATP).