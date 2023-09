"Les All Blacks sont dans l'incertitude": les pronostics du Sud-Africain Bryan Habana pour la Coupe du monde de rugby

Êtes-vous excité à quelques heures du début de la compétition?

Extrêmement excité. Nous avons un match épique pour commencer ce qui va être l’une des Coupes du monde les plus disputées de l’histoire. Il y a évidemment eu beaucoup d’instabilité en France ces derniers temps mais les Français ont mis cela derrière eux. Ils ont mis en place quelque chose qui va être vraiment excitant. La tension et l’attente sont à leur maximum. J’ai vraiment hâte d’être à ce superbe week-end d’ouverture avec trois grosses affiches.

Votre pronostic pour France-Nouvelle-Zélande?

Je pense que les All Blacks entrent dans cette Coupe du monde avec de l’incertitude. Ils ont perdu face à l’Afrique du Sud il y a quinze jours 35 à 7, la plus lourde défaite de leur histoire. Certes c’était en terrain neutre [à Twickenham, en Angleterre NDLR] mais la manière dont les Springboks ont joué était si belle à voir du point de vue d’un Sud-Africain. [rires] La Nouvelle-Zélande a peut-être quelques doutes. Mais la chose à ne pas faire est de les éliminer de la course, particulièrement dans une Coupe du monde qu’ils ont gagné trois fois sur neuf. C’est une équipe sur laquelle il faudra compter avec la France qui est la plus solide qu’on ait jamais vu chez eux. Ils sont portés par des superstars comme Antoine Dupont. On peut penser à la manière dont ils jouent actuellement et au momentum qu’ils ont atteint avant de disputer ce match - même s’il y a quelques blessures -, qu’ils ont l’avantage. Surtout qu’ils ont battu les Blacks la dernière fois qu’ils se sont affrontés.

Qui sont vos favoris pour la victoire finale?

J’ai du mal à choisir, notamment après la performance de l’Afrique du Sud face aux All Blacks il y a deux semaines. Le problème avec cette Coupe du monde, c’est qu’on a les cinq meilleures équipes du monde dans le même tableau, donc trois des cinq équipes ne verront pas les demi-finales, ce qui est dommage mais compréhensible vu quand le tirage a été fait. World Rugby ne peut plus changer cela. On a l’Irlande, qui est première au classement World Rugby, la France et l’Afrique du Sud qui poussent très fort. Il faut aussi toujours compter sur la Nouvelle-Zélande. Comme vous savez, mon cœur sera toujours vert mais ma tête est si confuse parce qu’il y a cinq ou six équipes qui peuvent vraiment très bien jouer et potentiellement gagner.