Jean Dujardin, Vianney, Zaz, "ce qu'on fait de mieux en France": ce que l'on sait de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, ce vendredi

De la cuisine, des arts et des stars dans leur domaine de prédilection...

La France lance, ce vendredi soir, sa Coupe du monde, avec un match extrêmement attendu, face à la Nouvelle-Zélande, nation reine du rugby. Une rencontre qui marquera le coup d'envoi d'une longue compétition organisée à un moins d'un an des JO-2024 à Paris.

Mais cette rencontre sera précédée de la traditionnelle cérémonie d’ouverture, dont la création a été confiée à un acteur très connu: Jean Dujardin. Voici ce à qu'on sait de cette cérémonie, à quelques heures de son coup d'envoi.

A quoi va ressembler la cérémonie d'ouverture?

Si peu d'images des coulisses ont filtré, on sait que c'est l'acteur Jean Dujardin, oscarisé pour son rôle dans "The Artist" et fan de rugby, qui sera aux manettes de la cérémonie. Cet évènement, il l'a co-écrit avec le concepteur de spectacles Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey de l'Endroit.

Il devrait y interpréter l'un des rôles principaux. Aux côtés de l'interprète d'OSS 117, l'acteur Philippe Lachaud, le chef Guy Savoy, le chanteur Vianney et la danseuse étoile Alice Renavand seront présents. Cette cérémonie "célébrera la France et sa culture dans une performance théâtrale en direct", selon le communiqué.

Il rejoindra 200 figurants mais aussi 33 personnalités: Vianney et Zaz, le réalisateur écologiste Yann Arthus Bertrand et les chefs Guy Savoy et Yves Camdeborde.

D'ailleurs, quand on interroge le cuisinier Yves Camdeborde en lui demandant à quoi va ressembler cette cérémonie et de quoi va-t-elle parler, la réponse est claire: la cérémonie parle "surtout de la France", a-t-il dit à TF1. Mais aussi "de l'art, de l'artisanat, du sport, des artistes, de ce qu'on fait de mieux en France", d'après Vianney. .

Au programme donc, des cascades, des scènes de danse, des saynètes et un Jean Dujardin moustachu, vêtu d'un marcel et d'une casquette. Le tout, pour célébrer le rugby

La cérémonie débutera à 20h00 au Stade de France, où le coup d'envoi du match entre le XV de France et les All Blacks sera donné à 21h15. Cérémonie d'ouverture et match seront diffusés sur TF1.

Selon RMC, la Patrouille de France devrait également survoler le Stade de France.

Qui seront les invités?

Sur la scène de la cérémonie d'ouverture, nous retrouverons donc les acteurs principaux de ce spectable: Jean Dujardin, Grichka Caruge, Alice Renavand, Philippe Lacheau, Vianney, Adriana Karembeu, Eric Massot.

Les invités eux, sont pour beaucoup, issus de l'un des arts que nous maîtrisons le mieux en France: la cuisine.

Nous retrouverons donc Yves Camdeborde, Juan Arbelaez, Pierre Augé, Maïtena Biraben, Matthieu Bisquey, Bertrand Bluy, Christelle Brua, Julien Camdeborde, Pascal Campourcy, Amandine Chaignot, Christian Constant, Lenaïg Corson, Ramuntxo Courdé, Bruno Doucet, Julien Duboué, Joël Dupuch, Christian Etchebest, Jean-Pierre Genet, Pierre Hermé, Charlotte Langrand, Mathieu Mandard, Sébastien Pradal, Frédéric Prud'homme, Éric Ospital, Jean-Michel Sanles, Guy Savoy, Charlotte Sénat, Patrick Serrière, Marc Tournier, Thierry Wasser.

Et pour mettre tout cela en musique: Zaz et l'accordéoniste Vincent Peirani.

Dans les tribunes, on risque de voir Bleus. Les Bleus du Foot ne rateraient ça pour rien au monde. En effet, Didier Deschamps et les joueurs de l'Equipe de France de foot seront présents. Antoine Griezmann l'avait sous-entendu, ce jeudi lors d'une interview.

Après cette cérémonie d’une demi-heure, suivront les hymnes et le fameux haka néo-zélandais. Que la fête commence!