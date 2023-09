Coupe du monde de rugby: le pied, l'arme fatale des Bleus face à la Nouvelle Zélande?

Des avants aux mains extraordinaires (Alldritt, Flament, etc.), des maîtres à jouer fétichistes du franchissement (Mo’unga et Jalibert) et des trois-quarts parmi les étoiles qui brillent le plus de la galaxie ovale (Penaud, Telea, Ramos, Barrett, Jordan, etc.).

Ce match entre les magiciens français et les inventeurs du jeu de mouvement que sont les Néo-Zélandais est une promesse de frissons.

Comment, dès lors, ne pas se mettre à rêver d’une rencontre à 80 points, décousue, avec des relances depuis le parking sur absolument chaque ballon?

Les obliger à gérer des "situations critiques"

Pourtant, la réalité pourrait être bien différente. Et les Bleus, qui avaient un peu abandonné leur jeu de dépossession, y sont largement revenus en préparation. Avec succès.

"Le jeu au pied est une arme fatale. Plus on met de pression sur les adversaires, plus on les oblige à jouer chez eux, à gérer des situations un peu critiques, sous pression, ce qui donne des occasions de les contrer, souriait hier l’ouvreur Matthieu Jalibert. Bien sûr, ça va être un match très stratégique."

Alors jeu de mouvement ou de dépossession pour les Bleus? Qu’importe, il paraît qu’en France, on apprécie autant de voir cinq minutes de mêlées qu’une relance du bout du monde…

Puis si les Tricolores l’emportent, même 1-0, d’un Ace, d’un lancer franc ou d’un carreau sur place à la 80e, c’est toute la France qui oubliera la manière…