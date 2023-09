Coupe du monde de rugby: les Springboks plus que jamais candidats à leur propre succession

Mais, non de non, de quel bois sont faits ces Sud-Africains? Comment, depuis le Japon, où il semble vivre une préretraite de champion du monde depuis 2020, Malcom Marx peut-il demeurer un boucher aussi resplendissant dès lors qu’il enfile une paire de crampons floquée d’une gazelle? Comment alors qu’il vient de souffler sa 37e bougie, le rhinocéros Duane Vermeulen peut-il toujours être ce dévoreur d’enfants une fois le maillot vert sur les épaules? Comment Eben Etzebeth, qui se lance la tête la première dans les genoux de bonshommes de 140kg, souvent venus du Pacifique, peut-il encore gambader sourire aux lèvres? C’est tout simplement la magie de ces inoxydables Springboks.

Une déflagration pour terminer la prépa

Et quatre ans après leur titre mondial, conquis au Japon à grands coups d’épaules dans les côtes de leurs adversaires, les Sud-Africains débarquent en France avec la tête d’un favori. Car si la France et l’Irlande ne sont jamais apparues aussi fortes (dans leur histoire?), les coéquipiers de Faf de Klerk, après trois années en demi-teinte, semblent avoir retrouvé le niveau qui leur avait permis de monter sur le toit du monde, il y a quatre ans.

Pile au bon moment, le savoir-faire des champions? Si le début de l’été pouvait laisser en douter (l’Afrique du Sud a terminé 2e du Rugby Championship, avec un revers 20-35 contre la Nouvelle-Zélande), la dernière rencontre de préparation, face aux All Blacks a balayé tous les doutes. Une déflagration. Une humiliation. 35-7, soit la plus grosse défaite de l’histoire des Néo-Zélandais, rien que ça.

Mais alors, comment, les Springboks ont-ils construit ce succès, qui les replace automatiquement comme l’épouvantail de cette édition 2023?

Libbok, nouvelle tête pensante

Comme ils savent le faire: en étant toujours aussi féroces, à la limite de la violence, irrésistibles en mêlée, capables de proposer un banc à sept avants pour un seul trois-quart (du jamais vu), les Springboks ont d’abord molesté les All Blacks. Sauf que ce jeu de soule qui fait de l’Afrique du Sud l’équipe la plus effrayante du circuit mondial depuis des lustres est désormais magnifié par une ligne d’attaque spectaculaire. Aujourd’hui, les Boks n’ont plus les seuls Kolbe et Mapimpi pour relancer depuis le parking, ils peuvent aussi compter sur l’intouchable Arendse, sur la révélation Moodie et, surtout, sur le nouveau maître à jouer, Libbok. Dans un style moins sobre que Morné Steyn ou André Pollard, l’ouvreur de la Western Province est un adepte du jeu d’attaque. Rapide, capable de créer du mouvement, le numéro 10 des Springboks pourrait bien être l’élément qui permettra aux siens de rester sur le toit du monde quatre ans de plus…

20

Au sein du squad 2023, pas moins de vingt joueurs étaient de l’aventure au Japon, en 2019. Parmi lesquels Kolbe, Kolisi, Vermeulen, Le Roux ou encore Etzebeth. Si on parle de génération dorée pour le XV de France, difficile de ne pas considérer que les Springboks n’ont pas également été (particulièrement) vernis, depuis huit ans.

L'équipe

Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Ox Nche, Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi, Malcolm Marx, Eben Etzebeth, Jean Kleyn, Marvin Orie, RG Snyman, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (cap.), Kwagga Smith, Marco van Staden, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Deon Fourie, Franco Mostert.

Faf de Klerk, Jaden Hendrikse, Cobus Reinach, Grant Williams, Manie Libbok, Damian Willemse, Damian de Allende, Andre Esterhuizen, Jesse Kriel, Kurt-Lee Arendse, Cheslin Kolbe, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Canan Moodie.

Sélectionneur: Jacques Nienaber.