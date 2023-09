Coupe du monde de rugby: les quatre raisons d’y croire pour le XV de France

De l’élimination presque miraculeuse en quart de finale de Coupe du monde 2019 au match d’ouverture face aux All Blacks en 2023, ce n’est pas de l’eau, mais un océan complet qui a coulé sous les ponts. En quatre ans, le XV de France est passé de nation en perdition à potentiel favori pour le titre final. Mais qu’est-ce qui peut permettre au public français de croire que ces Bleus-là peuvent (enfin) arracher le trophée Webb Ellis?

Parce que la France entière va pousser

Bien que ce soit impalpable, et que ça ne marque aucun point au tableau d’affichage, le XV de France va compter, pendant deux mois, sur un soutien sans faille.

Évidemment, il faudra éviter de faire comme en 2007 où, pris par la pression, les Bleus s’étaient totalement rétamés. Mais cette génération ne craint rien. Ni personne. Et au contraire, elle saura se servir de l’engouement général. Comme les Blacks en 1987 et en 2011? Comme les Springboks en 1995? Pour sûr, gagner à la maison n’est pas mission impossible.

Parce que Dupont... mais également Penaud, Fickou, Alldritt, Ollivon, Ramos

S’il a fait un travail exceptionnel, Fabien Galthié a également pu compter sur une génération sensationnelle. Sans débat possible: la meilleure de l’histoire du rugby français. De son capitaine Antoine Dupont, en passant par l’intouchable Damian Penaud (29 essais en 44 capes), le bulldozer Grégory Alldritt, le magicien Matthieu Jalibert, le Monsieur 100% face aux perches Thomas Ramos, le marathonien aux mains d’or Charles Ollivon, ou encore Gaël Fickou, Jonathan Danty, Gabin Villière, Julien Marchand… Ce XV de France compte, au bas mot, un tiers de prétendants à une éventuelle "équipe monde". Ce qui en dit long sur le talent de ces Bleus.

Parce que 31 victoires en 39 matchs

Mais en plus d’avoir du talent, ce XV de France a appris à gagner. Ou surtout à ne pas perdre. Qu’ils soient dominateurs ou dos au mur, les Bleus raflent (quasi toujours) la mise. Sous les ordres de Fabien Galthié, ils ont remporté 31 de leurs 39 matchs, ont battu la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Australie et toutes les nations qu’ils ont rencontré. Sereins, appliqués, sûrs de leur force, ces Bleus ne paniquent jamais et finissent toujours par porter l’estocade à des adversaires trop tendres, trop indisciplinés et tout simplement débordés par la confiance acquise par cette invincible équipe, qui reste sur un incroyable 20 sur 22 depuis la tournée d’automne 2021.

En quatre ans, les Bleus ont remporté 31 de leurs 39 matchs. Le premier contre l’Angleterre (2020), le dernier face à l’Australie.

Parce que Galthié est un entraîneur révolutionnaire

Il amuse, agace, surprend, mais pour sûr, Fabien Galthié ne laisse personne indifférent. Et depuis sa prise de fonction, au sortir du Mondial 2019, l’ancien manager du RCT a complètement révolutionné le rugby français.

En dehors des terrains, d’abord. En premier lieu, "Galette" est parvenu à mettre en place une réforme lui permettant de compter, lors de chacun de ses rassemblements, sur 42 aspirants. Ce qui lui a permis de toujours travailler avec deux équipes complètes et douze remplaçants. Ensuite, parce qu’il a réinstauré un climat de confiance entre la Fédération et la Ligue nationale de rugby, ce qui lui a permis de mettre en place des échanges réguliers avec les clubs.

Sur le terrain, ensuite. S’il a réformé le rugby français dans sa globalité, Fabien Galthié l’a fait avec un seul objectif: remporter cette Coupe du monde. "Entraînement à haute intensité", "flèche du temps", "jeu de dépossession"... Le meilleur joueur du monde 2002 a inventé différents concepts pour permettre à ses Bleus d’arriver fin prêts.

Résultat, en quatre ans, Fabien Galthié leur a permis de renouer avec le goût du sang, lui qui, avec 81,58% de succès depuis 2020, est tout simplement le sélectionneur avec le meilleur taux de victoire à la tête du XV de France. Alors, l’histoire est en marche?