Coupe du Monde de rugby: Kate, la princesse de Galles était au Vélodrome pour assister à Angleterre-Argentine

Le secret avait été un peu éventé cette semaine. La princesse de Galles, marraine de la Fédération anglaise de rugby était attendue au stade Vélodrome pour assister au match opposant l'Angleterre à l'Argentine.

La princesse de Galles est arrivée au Vélodrome en tout début de soirée, avant le match. Elle y a salué les officiels dont le président de la région, Renaud Muselier.

Puis, elle a pris place en tribunes, toute vêtue de blanc, pour les hymnes et assister au match. Bien lui en a pris puisque le XV de la Rose a battu l'Argentine, 27 à 10.

La princesse de Galles était au Vélodrome, ce samedi. Capture d'écran TF1.

Ce dimanche, c'est le prince William qui se rendra à Bordeaux pour assister à Pays de Galles - Fidji. A ce sujet, il s'est attiré des remarques acerbes au Pays de Galles pour son soutien affiché à l'équipe de football d'Angleterre à la coupe du monde.

Ces critiques interviennent peu après que la passation du titre de Prince de Galles de Charles, devenu roi après le décès d'Elizabeth II, à William, a ravivé les rancœurs côté gallois, où certains estiment que ce titre devrait être accordé à un Gallois, ce qui n'a plus été le cas depuis 1282. "Il peut bien sûr encourager qui il le souhaite et en tant que président de la Fédération anglaise de football il est compréhensible qu'il aille rencontrer les joueurs, mais il doit sûrement réaliser qu'arborer le titre de Prince de Galles en même temps est totalement inapproprié", s'était l'acteur gallois Michael Sheen. "

"Je soutiens le Pays de Galles au rugby"

"J'encourage l'Angleterre depuis que je suis très jeune, mais je soutiens le Pays de Galles au rugby et c'est ma façon de faire les choses", a répondu mercredi William. "Je dis à tout le monde que j'encourage les deux (équipes)", avait-il ajouté. "Je dois faire attention avec mes affinités parce que je crains que si j'arrête subitement de soutenir l'Angleterre pour soutenir le Pays de Galles, cela ne soit pas correct non plus pour le sport. Je ne peux donc pas faire ça", avait encore défendu le Prince.