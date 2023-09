Coupe du monde de rugby : La bonne opération de l’Australie face à la Géorgie (35-16)

Sans être brillants, les Australiens ont réussi une excellente opération avec une leur victoire bonifiée face aux Géorgiens.

Ce premier match du groupe C a très rapidement tourné à l’avantage des Wallabies, qui menaient 21 à 3 à la pause mais n’ont pas réellement convaincu sur l’ensemble de la rencontre. Ils ont inscrit quatre essais par Jordan Petaia (2), Mark Nawaqanitawase (9) et Ben Donaldson (56, 69).

La seconde période a été beaucoup plus équilibrée, au point que les Géorgiens ont marqué deux essais. Le premier a été aplati par Luka Ivanishvili (47), non transformé par Luka Matkava. L’équipe de Beka Gorgadze, troisième ligne de Pau et capitaine des "Lelos", jouait à ce moment-là à quatorze en raison de l’exclusion temporaire de l’ailier Miriani Modebadze (40+3). Le second a été inscrit en fin de match par le talonneur Tengiz Zamtaradze (80e).

La deuxième rencontre du groupe C a lieu ce dimanche (21 heures) à Bordeaux entre le pays de Galles et les Fidji.