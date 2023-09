Coupe du monde de rugby: Jelonch de retour et capitaine, Villière enchaîne... voici la composition du XV de France contre l'Uruguay

Fabien Galthié a dévoilé, ce mardi peu après 15 heures, le nom des 23 joueurs qui allaient croiser le fer avec l’Uruguay, jeudi à Lille (21h).

Sans surprise, l’ancien demi de mêlée a choisi de reposer ses cadres, moins d’une semaine après l’ouverture de la Coupe du monde, et la victoire de prestige face aux Blacks, qui avait pompé énormément d’énergie aux Tricolores.

Au total, dans le quinze de départ, seuls trois joueurs conservent leur place: Gabin Villière, Cameron Woki et Yoram Moefana.

Bastien Chalureau sur la feuille de match

Pour le reste, le sélectionneur du XV de France va donc permettre aux joueurs davantage cantonné à jouer les remplaçants, voire les réservistes, de s’exprimer.

C’est ainsi que Louis Bielle-Biarrey, Antoine Hastoy, Bastien Chalureau ou encore Sekou Macalou intègrent la feuille de match.

Melvyn Jaminet, Arthur Vinent, Maxime Lucu ou encore Romain Taofifenua auront quant à eux l'occasion de conforter leur place dans les 23 "premiums".

Retour d'Anthony Jelonch

Enfin, la vraie belle surprise (qui n'en était plus une, car son retour avait été planifié face à l'Uruguay) concerne évidemment la titularisation d'Anthony Jelonch.

Homme de base du système Galthié, le Toulousain s'était rompu les croisés du genou durant le dernier Tournoi des Six nations. Et six mois à peine après son opération, le troisième ligne a réussi son pari de revenir à temps pour la Coupe du monde.

Mieux, déjà capitaine à l'été 2021 lors de la Tournée en Australie, Fabien Galthié a choisi de confier le brassard à Anthony Jelonch pour cette deuxième rencontre de Coupe du monde.