Coupe du monde de rugby: "Il n'y a pas de quoi se mettre le bouillon", réagit Paul Boudehent après une victoire poussive des Bleus face à l'Uruguay

Avez-vous ressenti de la frustration au sortir de cette victoire poussive?

Devinez (rires). Bien sûr qu'il y a de la frustration. Maintenant, c'est ce qu'on se disait dans le vestiaire: les matchs de Coupe du monde sont toujours particuliers. On n'était pas dans l'inconnu, mais on ne connaissait pas cette équipe d'Uruguay, c'était un peu nouveau. Et même si personne ne veut le croire, c'était un match piège. On aurait pu faire mieux, mais on ramène quatre points, et pour un match de Coupe du monde, c'est l'essentiel. On aurait aimé mieux faire, et il y a quelques regrets car on aurait pu produire un tout autre jeu et être plus performants, mais on sait que la compétition est longue, qu'il va y avoir d'autres matchs, donc on ne se met pas la tête au fond du seau maintenant. On continue, car il y a quelques bonnes choses à retenir.

Avez-vous eu l'impression de ne pas avoir pu vous exprimer sur le terrain?

C'est ce qui nous laisse des regrets. On avait bien préparé ce match, mais ils ont joué avec un grand cœur, ont été super valeureux et nous ont mis en difficulté. On savait qu'ils allaient jouer avec énormément d'envie, de volonté, et c'est ce qu'ils ont fait. Nous, de notre côté, on a été un peu déstabilisés.

Comment, justement, expliquez-vous votre indiscipline, alors que vous sortiez d'un match à quatre fautes contre la Nouvelle-Zélande?

Ils nous ont surpris avec leur envie. Je ne dirais pas qu'on a manqué de rigueur, mais on aurait évidemment pu faire mieux. On termine à quinze pénalités, alors qu'on voulait en faire quatre... C'est beaucoup trop. On va travailler, revoir les images. Tous les matchs sont différents, et on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on a prévu, mais au prochain match ce sera mieux. Ce match sera une leçon.

Sur les rucks et les mauls, on a eu l'impression que vous étiez en difficulté. Était-ce le cas?

On n'a pas manqué de solidarité, mais on était un peu isolé. Là où les Uruguayens, notamment sur les rucks, venaient à plusieurs. Ils étaient de partout ce soir [jeudi]. Et c'était notre erreur. Bon, dans les mauls, il faudrait revoir les images, car à mon avis... (rires).

Et en mêlée? Vous avez été pénalisés à deux reprises...

Je suis troisième ligne donc je n'y connais pas grand-chose à la mêlée, mais j'avais la sensation qu'on était dominant. Je trouvais qu'ils savaient qu'on allait mettre un gros impact et qu'ils le refusaient. Depuis le terrain, ça me paraissait un peu injuste, sévère, maintenant je ne suis ni arbitre, ni première ligne, donc je ne sais pas si mon avis compte beaucoup.

Pour conclure, cette victoire est clairement poussive, mais doit-elle remettre vos certitudes en question?

Non, il n'y a pas de panique. Ce sont des matchs qui sont délicats à préparer, contre une équipe valeureuse, mais il n'y a pas de quoi se mettre le bouillon. La compétition est longue, le groupe continue de se construire, d'apprendre et on avance.