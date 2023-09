Coupe du monde de rugby: à la veille de France - Uruguay, Pierre Bourgarit prévient: "on aurait beaucoup à perdre de les prendre de haut"

Pierre Bourgarit, talonneur du XV de France. "La différence de niveau annoncée ? On n'y a pas pensé. On a abordé ce match face à l'Uruguay comme celui de la Nouvelle-Zélande [victoire 27-13]. Oui, sur le papier il existe un écart, mais cette équipe fera ses premiers pas dans cette Coupe du monde, aura à coeur de bien faire et de montrer une belle image. On aurait beaucoup à perdre de les prendre de haut, de ne pas les respecter [...] On sait que l'Uruguay sera une équipe valeureuse, forte sur les basiques de ce sport: la touche, la conquête, la mêlée, les groupés pénétrants. Puis ils ont beaucoup de qualités individuelles et une grande expérience collective. Donc il faudra faire un grand match, car on sait que quand on est annoncé perdant avant un match, ça a tendance à nous révolter. Donc on ne l'a certainement pas abordé comme cela, et on veut faire un match plein, sérieux et prouver que de belles choses sont à venir."

Raphaël Ibanez, manager général du XV de France. "Après la Nouvelle-Zélande, nous avons rapidement enchaîné sur l'Uruguay. Nous sommes restés sur notre process d'après-match: journée de récupération, le temps de l'analyse du match passé et la bascule sur le suivant. Puis finalement, c'est tout le charme de cette compétition: on ne peut pas se permettre d'être contemplatif, de s'arrêter. Tout nous amène à nous projeter rapidement. Donc on a rapidement eu l'Uruguay en ligne de mire. C'est une question d'état d'esprit... Ce qu'on attend de l'Uruguay? Ce sont des joueurs valeureux, qui donneront tout pour leur maillot et cette équipe qu'ils défendent avec force."

Arthur Vincent, centre du XV de France. "Il n'y a pas de différence entre la préparation de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay. Depuis quatre ans, on veut remporter tous nos matchs, ou du moins laisser le moins de possibilité aux adversaires de le faire. On sait que les Uruguayens vont mettre leur cœur et beaucoup d'activité en début de match. On s'attend à un gros combat, à beaucoup d'énergie de leur part. [...] Ce que l'on veut, c'est réaliser un gros match collectivement. Sur nos circuits, sur la stratégie. On veut répondre présents. Eux vont essayer de nous faire déjouer, alors le plus important sera de se trouver collectivement ,de jouer simplement et d'être forts sur nos bases."