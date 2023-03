L’effet booster de la crise sanitaire sur la responsabilité sociale des entreprises

Green et RSE peuvent-ils être des leviers de croissance? Ou, au contraire, apparaissent-ils comme une contrainte supplémentaire pour des entreprises déjà durement éprouvées? Deux questions sur lesquelles les partenaires du HubEco Var-Matin ont largement débattu jeudi matin.

"En chinois, le mot crise est constitué de deux caractères, explique Frédéric Vermeulin, notre invité expert, président-fondateur de FORSE (Facilitation pour les organisations en responsabilités sociales et environnementales), une association basée en Auvergne-Rhône-Alpes. Un caractère représente le risque et le danger et l’autre une occasion à saisir."

Et de poursuivre: "Certes dans l’urgence, il faut réagir, faire face aux contraintes qui sont ici et maintenant. Mais la crise de 2008 a montré très clairement que ce sont les stratégies durables qui ont permis aux entreprises déjà engagées dans une stratégie RSE de mieux résister et d’aborder la suite."

Une démarche de performance globale

qui implique tous les maillons.

La crise que nous traversons aujourd’hui est différente. Les entreprises ont été prises au dépourvu. Elles ont dû faire autrement sans y être préparées. La mise en place dans l’urgence du télétravail en est le parfait exemple. "Elles ont subi, plus qu’impulsé, analyse Frédéric Vermeulin. Et l’investissement que représente la RSE mobilise une énergie et des moyens, qui sont aujourd’hui, déjà largement nécessaires par ailleurs. Chaque maillon de l‘entreprise et de son écosystème au sens large a été impacté. Que ce soit les salariés démotivés, un esprit d’équipe qui s’étiole, des composantes externes frappées de plein fouet: chaînes d’approvisionnement fragilisées, fournisseurs en difficulté et clients et consommateurs en quête de sens."

Logique gagnant-gagnant

Toutefois, la RSE, elle, est avant tout une démarche de performance globale. Pour que les entreprises reprennent la main ou engagent une telle démarche pour en faire un levier de croissance, il faut, selon notre invité expert, expérimenter "trois sources d’opportunités".

À commencer par l’aspect humain qui "est particulièrement important, précise-t-il, l’attractivité de l’entreprise mais aussi la dynamique participative des salariés sont autant d’éléments à prendre absolument en considération".

Vient ensuite l’ancrage local. Autrement dit, les parties prenantes externes.

Sur ce point-là, il faut se poser les bonnes questions: comment l’entreprise est-elle insérée au niveau local? Comment va-t-elle pouvoir agir avec ses partenaires locaux?

Enfin et dernier point: la communication et la stratégie commerciale. "Ces deux domaines sont à travailler de façon indissociable, ils ciblent exclusivement la clientèle", explique notre invité expert. Tous "ces éléments se tiennent, car ils sont propres à la RSE et entrent naturellement dans une stratégie globale."

Au risque encouru, les partenaires du HubEco ont préféré opter pour l’opportunité comme le montrent les diverses actions et initiatives qu’ils ont déjà mises en place.

La RSE en 3 points



> Environnement

Réduire son impact environnemental en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en ayant recours aux énergies renouvelables et au recyclage.

> Société

Intégrer dans sa politique d’entreprise des problématiques aussi importantes que la santé, l’éducation, le bien-être, le respect des droits de l’Homme...

> Économie

Soutenir l’économie locale en se fournissant auprès d’organismes locaux ou en investissant dans sa région.

Accélérer des actions déjà engagées Et si finalement la crise agissait comme un moteur de la démarche RSE? C’est l’avis partagé des partenaires HubEco de la table ronde animée par Vincent Parisot, directeur de la communication Orange Grand Sud-Est.

A la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la RSE englobe aussi bien le volet sociétal que philanthropique ou environnemental. La banque veille à réduire son empreinte carbone et met également en place des actions à la fois en interne et en direction de ses clients. "Nous avons beaucoup investi en termes d’équipements pour favoriser les process à distance et le télétravail de nos collaborateurs, détaille François-Xavier Druart, directeur du centre d’affaires Caisse d’Épargne Nice Arénas, nous recyclons désormais les cartes bancaires et nous réfléchissons aussi à financer les projets de transition énergétique de nos clients." Côté philanthropie, la banque a fait un don numéraire pour le Secours populaire et donné du matériel informatique aux communes sinistrées de la Vésubie.

Chez EMOA aussi, la RSE est dans l’ADN. La mutuelle du Var travaille essentiellement sur la réduction de son empreinte carbone. Elle a depuis "transformé sa flotte de véhicules de fonction diesel par des véhicules hybrides, souligne Patrice Capelli. Toujours en interne, nous demandons à nos salariés de favoriser la numérisation des documents et dans un autre aspect de la RSE, nous travaillons avec des entreprises locales de réinsertion."

Du côté de Vinci Autoroutes, on ambitionne pour 2030, "des mobilités qui répondent à une meilleure qualité de vie", explique Bertrand Wipf-Scheibel, directeur de la communication. Pour ce faire, le groupe travaille sur trois grands segments: le changement climatique et les émissions de CO2; la préservation des milieux naturels et de la biodiversité et l’économie circulaire. "Nous valorisons les déchets de nos aires d’autoroutes et nous pouvons recycler jusqu’à 100% des matières issues des routes que nous refaisons." Pour Orange, la maîtrise des outils digitaux est essentielle. Elle a donc fait le choix d’appliquer la RSE, "au sens sociétal pur de l’action", insiste Vincent Parisot, directeur de la communication Orange Grand Sud-Est, en organisant, à l’attention de ses clients, des ateliers d’initiation au numérique, tenus par des salariés volontaires. Le groupe qui ambitionne la neutralité carbone pour 2040 fait face à un défi de taille car "tous les ans, nous consommons 40% de data supplémentaires. Nous avons dû beaucoup investir dans la modernisation de nos équipements pour changer nos fonctionnements, s’enthousiasme-t-il. De même, dans nos boutiques, on reprend les terminaux des clients que l’on recycle ensuite ou que l’on donne à des associations."

Vincent Parisot, directeur communication Orange Grand Sud-Est, a restitué le contenu d'une des tables rondes du HubEco. (Photo D.R.).

Une impulsion donnée par le dirigeant Plus le dirigeant est impliqué, plus la démarche RSE sera impulsée! L’adage fonctionne aussi bien pour une TPE que pour un grand groupe international. Et sur ce point, les participants à la table ronde animée par Frédéric Guigou, responsable communication de Pizzorno, sont tous tombés d’accord.

"Les TPE et PME perçoivent la RSE comme un absorbeur de chocs, détaille David Morlet, chargé de mission RSE pour l’Union patronale du Var (UPV), comme une démarche structurée qui permettrait de faire face à cette période d’incertitude."

Mais "La démarche est tout de même plus facile dès lors qu’elle a été entamée par les entreprises avant la crise", tempère Roland Rolfo, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Var.

Du côté des grands groupes Pizzorno et Veolia, on continue de travailler l’ancrage local. "Nous faisons appel à de nombreuses entreprises de proximité, des startups, s’accordent Frédéric Guigou, responsable communication chez Pizzorno et Diana Le Meur Meunier, directrice communication Région Méditerranée Veolia, et ce afin de participer au développement de notre territoire."

Si la démarche RSE, qui est aussi un outil de management, doit être absolument valorisée en interne quelle que soit la taille de l’entreprise, elle doit aussi et surtout être "anticipée", souligne notre invité expert Frédéric Vermeulin.

Frédéric Guigou, directeur communication de Pizzorno Environnement, a fait part des bonnes pratiques de l'UPV, CMAR Var, Veolia région Méditerranée. (Photo D.R.).

L'occasion de se réinventer La crise, une occasion de se réinventer. Bertrand Le Guiner, responsable Pôle Filières et programmes européens à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Var, participant de la table ronde animée par Caroline Delabaca, directrice de la banque privée Banque Populaire Méditerranée, n’en doute pas une seconde.

Car si en cette période de crise, la priorité est bien sûr à la survie, la RSE est "un sujet qui intéresse de plus en plus de nombreuses entreprises qui ont choisi de moins dépendre de la mondialisation et de se relocaliser, explique-t-il. Certaines ont même, grâce à la crise, développé de nouveaux marchés!"

Après avoir opté pour le véhicule de fonction électrique, La Poste fait désormais évoluer sa chaîne logistique "en augmentant notamment la capacité de nos camions de livraison de 30%, souligne Ugo Cezanne, délégué territorial de groupe La Poste dans le Var. Notre offre courrier est aujourd’hui neutre en carbone, Amazone ne le sera pas avant 2050! Et nous optimisons les déplacements de nos collaborateurs tout en nous diversifiant. Par exemple tout en distribuant le courrier, nos facteurs sont en charge de placer des capteurs énergétiques."

Pour la FNAIM du Var, la nouvelle loi interdisant la location de biens énergivores dès 2028 va nécessiter un gros travail de conseils et de formation des bailleurs, en termes de rénovation énergétique.

Afin d’aider les copropriétés à devenir vertes, le syndicat des professionnels de l’immobilier "est en train de créer de nouveaux métiers pour les accompagner dans cette transition", selon David Garavagno, son président.

Quant à la Banque Populaire Méditerranée, en plus de proposer des fonds ISR (Investissement socialement responsable) à ses clients. "Nous travaillons essentiellement avec des ESAT et des structures locales, nous privilégions le télétravail de nos collaborateurs ainsi que la signature électronique", détaille Caroline Delabaca.

Caroline Delabaca, directrice de la banque privée Banque Populaire Méditerranée, a animé la 3e table ronde. (Photo D.R.).

L'expertise de Frédéric Vermeulin

Nos partenaires économiques du Hub Eco ont ainsi évoqué, après une heure de débat, de nombreuses pistes pour faire de la Responsabilité sociale des entreprises, un levier de croissance, en cette période de crise. Frédéric Vermeulin, notre invité expert, explicite certains points pour une démarche RSE réussie. Opter pour une stratégie d’ensemble

"La logique gagnant-gagnant de la démarche RSE est plus forte encore avec la crise. Elle doit donc absolument apporter du sens et de la motivation aux salariés mais aussi aux partenaires et ainsi se révéler utile. Tous les piliers du développement durable que sont l’environnemental, l’économique et le social sont imbriqués dans la RSE et c’est cette stratégie d’ensemble qui doit apporter quelque chose collectivement." Faire preuve d’agilité

L’agilité est également un élément très important dans la RSE. Il faut savoir rebondir grâce aux gens. Impliquer les salariés dans des démarches participatives qui leur permettent de rester très engagés à distance notamment, l’intelligence collective est par ailleurs une des pistes d’avenir qui peut aider à défricher tout le reste. Ne pas tomber dans le greenwashing

Faire de la communication creuse, du greenwashing, ça ne fonctionne pas ! D’abord, une loi pénalise la communication mensongère et qui est fortement limité par la communication Internet. Et, tricher ou faire les choses à moitié, c’est perdre tous les effets de l’action que l’on a pu mener.