Vous voulez partir en vacances à l'autre bout du monde? Une compagnie aérienne propose des promos dans un aéroport près de chez vous

Dès cette rentrée, Air France lance une promotion sur ses vols long-courriers au départ des régions (via Paris). Les clients peuvent ainsi voyager en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux Antilles, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie à partir.

Cette promotion est valable au départ de nombreuses régions, via Paris-Orly ou Paris-Charles de Gaulle.

Nice : Pékin dès 359€, New York dès 369€, Los Angeles dès 399€, Les Seychelles dès 559€,

Marseille : Pékin dès 365€, New York dès 377€, La Réunion dès 599€, Lima dès 705€

Toulon : New York dès 374€, Pointe-à-Pitre dès 391€, Los Angeles dès 409€, La Réunion dès 711€

Cette offre promotionnelle est disponible du 5 au 11 septembre 2019 pour des voyages prévus (sous réserve de disponibilités des vols) :

Du 4 novembre au 1er décembre 2019 avec un retour au plus tard le 8 décembre (excepté sur Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Montréal et Cancún : du 4.11 au 11.12.2019 avec un retour au plus tard le 18.12.2019)

Du 13.1 au 22.3.2020 avec un retour au plus tard le 29.3.2020 (sauf Pointe-à-Pitre, Bangkok et Pékin)

Du 27.4 au 14.6.2020 avec un retour au plus tard le 21.6.2020 (sauf Pointe-à-Pitre et Les Seychelles)