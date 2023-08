L'offre commerciale s'étoffe encore à Monaco-Ville avec l'arrivée de ces deux nouvelles boutiques

Ciao Bella Monte-Carlo, cette marque de maillot de bain née en Principauté il y a trois ans vient tout récemment de prendre place au Rocher au début du mois de juillet. Créée de toutes pièces par une mère et sa fille, Patricia Dautrebande et Isabella Turkmen, deux résidentes de la Principauté, cette ligne de maillots était jusque-là proposée au Monte-Carlo Beach, au Maybourne Riviera ainsi que dans un hôtel à Zurich. Aujourd’hui, elle s’offre aussi une boutique à Monaco-Ville.

Avec des éléments recyclés

Depuis quelque temps, les deux femmes souhaitaient exposer leurs créations via un showroom qu’elles ont cherché au cœur de Monaco afin de développer la marque qui a, aujourd’hui, définitivement acquis ses adeptes.

"Nous cherchions avant tout un bureau, qui fasse un peu showroom où nous aurions pu proposer des pop-up. Nous n’avions pas forcément l’intention de vendre la marque en boutique. Cependant, nous n’avons pas trouvé ce que nous souhaitions."

Et l’opportunité de reprendre un pas-de-porte au Rocher s’est offerte à elles. "C’est après s’être baladées à Monaco-Ville que nous avons choisi de venir ici. C’est un endroit que j’adore tout particulièrement, reprend la maman, Patricia Dautrebande, je suis venue à l’école ici lorsque j’étais petite et j’ai toujours beaucoup aimé ce quartier."

Surtout, reprend sa fille, Isabella Turkmen, "notre marque est une marque de Monaco et nous cherchions quelque chose d’authentique. S’installer sur le Rocher prend ainsi tout son sens."

Un défilé en soutien d’une fondation

Chaque pièce, réalisée à l’aide d’un lycra de grande qualité, est unique. Fabriqués à Bali avec de l’econyl, soit à partir d’éléments plastiques récupérés dans la mer, puis recyclés, ces maillots de bain portent des motifs originaux qui s’inspirent du monde oriental, des dessins artistiques turcs dessinés sur des assiettes en céramique ou encore en provenance du monde aztèque. "Cela n’a jamais été fait et nous importons une partie de la culture turque sur des maillots de bain, c’est selon nous plutôt original."

Isabella Turkmen porte le projet mais n’a pas pour autant réalisé une formation dans ce milieu. "J’ai notamment suivi une année d’Acting à Los Angeles où j’ai découvert les maillots brésiliens et des jeunes filles très à l’aise avec leurs corps. J’ai souhaité importer et ramener cet esprit à Monaco. Là-bas, peu importent les formes, les filles les portent bien et se sentent à l’aise. Avec ces maillots de bain, j’aimerais que tout le monde s’aime comme il est. Ce n’est pas facile mais je vends aussi un peu cette idée à travers notre collection", termine Isabella Turkmen.

Prochain projet pour le duo mère-fille, se rapprocher de l’association des Kate Powers, une fondation monégasque née le 16 juillet 2022 après le décès de Kate Powers, patronne de l’emblématique Stars’N’Bars durant trois décennies.

Portée sur la préservation de l’environnement et l’éducation à l’écologie, la fondation Kate Powers pourrait devenir un partenaire de choix. En attendant, un défilé pour la soutenir est prévu en septembre.

La boutique propose des produits fabriqués en France. Photo Jean-François Ottonello.