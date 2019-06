Voici deux adresses pour manger un poke bowl à Nice et Toulon

La cuisine n’a pas de frontières. La preuve avec Anouchka, Matthieu et Romain.

C’est au Canada que les deux premiers ont découvert la tendance du poke bowl – ce plat servi sur un lit de riz agrémenté de poisson, d’avocat, d’algue wakamé, d’édamamé – et ils ont décidé de rapporter dans leurs bagages cette spécialité hawaïenne et d’embarquer dans ce voyage culinaire leur ami de Saint-Tropez, chef cuisinier depuis vingt ans.

"Nous avons vécu cinq ans à Montréal et Toronto, Matthieu a travaillé dans un poke bar et on a été séduit par cette tendance très saine et colorée. Quand on a vu que ça n’existait pas à Nice, on a décidé de se lancer dans l’aventure à notre retour", explique la gérante, Anouchka Chambraud.

les pieds dans le sable

Chez Poké Lov, tous les bowls sont élaborés avec des produits frais. "Nous recevons le poisson (daurades, crevettes, calamars) tous les matins et le soir nous n’avons plus de stocks", précise la chef d’entreprise. Et à voir la file de clients chaque midi, depuis l’ouverture en avril, on comprend pourquoi ils sont vite épuisés.

Dans la petite rue Alberti, à deux pas de la place Masséna, les trois acolytes ont transformé cette ancienne boutique de photo en véritable plage. Ici, on mange les pieds dans le sable, la tête dans les cocotiers.

Personnalisable à l’envi

Et le dépaysement se poursuit dans l’assiette. Contrairement à d’autres enseignes, tout est personnalisable. Les accompagnements sont variés et savoureux (sauce peanut butter, coconut lime, sauce thaï, oignons frits, graines de sésame...). On sort de l’unique sauce soja salée ou sucrée.

En plus des poke bowls, ils proposent des burritos élaborés à partir d’algues et de riz. Ainsi que des smoothies préparés minute et des desserts crus à se damner. De quoi se faire plaisir tout en gardant la ligne !

Savoir+

Poke Bowl mini 9,90€ régulier: 13,90 €.

Option vegan, tous les plats sont personnalisables.

Poke burrito à 11,90€.

Ouvert midi et soir de 12h à 15h et de 18h à 21h30, le samedi non-stop et le dimanche de 12h à 17h pendant le mois de juin et de juillet.

10, rue Alberti, à Nice.

Rens. pokelov.com 09.53.85.20.65.

Sur place, à emporter ou en livraison.