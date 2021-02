VIDEO. Les légumes bio sont-ils plus chers dans les grandes et moyennes surfaces? On est allé vérifier

"Ce qu'on a remarqué c'est que dans les grandes surfaces, les fruits et légumes bio étaient bien plus chers que dans les magasins spécialisés", explique Odile Leturcq, membre de la partie région Sud à l'UFC-Que Choisir.

Notre entretien se déroule le 18 janvier 2021, par visioconférence. Il fait suite à une étude publiée par l'association de consommateurs en décembre 2020 sur les prix des fruits et légumes bio, notamment en comparant les grandes et moyennes surfaces, avec les magasins spécialisés bio. On pouvait y lire ceci: "Les grandes et moyennes surfaces ne semblent donc pas forcément être les plus intéressantes pour acheter des fruits et légumes bio."