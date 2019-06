VIDEO. Le robot qui prépare les pizzas tout seul sera bientôt accessible au public en Seine-et-Marne

Le robot est capable de préparer 100 pizzas à l'heure.

Il fonctionne dans un local entièrement automatisé de 50 à 60 mètres carrés, vitré pour permettre au public de le voir.

Les clients commandent leurs pizzas sur place ou via une application, et les prennent toutes prêtes dans une boîte, dans un casier qui s'ouvre automatiquement. Ce système de "restaurant autonome" fonctionne entièrement sans humains, sauf pour l'apport régulier de matières premières et son entretien, selon ses concepteurs.

Le prix de la pizza grande taille (29cm) devrait se situer entre 8 et 14 euros, suivant les ingrédients choisis, a indiqué à l'AFP le directeur général de Pazzi, Philippe Goldman.