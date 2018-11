Venez vous régaler au Salon de la gastronomie ce week-end à Monaco

Foies gras, truffes, caviar, chocolats, douceurs, fromages, salaisons, produits biologiques des régions de France et d’Europe, fruits exotiques, confitures, champagnes, armagnac, vins, liqueurs de France, d’Italie et d’Europe issus des domaines de producteurs sont au programme dans les stands de ce salon, organisé par le groupe Caroli.

Temps fort cette année, le premier concours «Maestro chef» sera ouvert à huit cuisiniers amateurs qui prépareront une recette évaluée ensuite par un jury composé de chefs monégasques.

Deux autres concours se dérouleront pendant le salon: celui des chroniqueurs gastronomiques, dont le jury est composé de journalistes, rédacteurs et professionnels de la sommellerie pour récompenser les meilleurs vins et champagnes des producteurs présents.

Puis le concours Slow Food, distinguant les exposants pour la qualité, l’originalité et l’innovation de leurs produits. Et parmi les autres nouveautés, le salon passe cette année au vert, en contraignant tous les exposants à utiliser de la vaisselle recyclable et bannir le plastique.





Savoir +

Monte-Carlo Gastronomie, vendredi et samedi, de 10 heures à 21 heures. Dimanche et lundi, de 10 heures à 19 heures. Tarif: 5 euros.

Entrée libre de 12 heures à 14 heures vendredi et lundi. Renseignements: www.montecarlogastronomie.com