Végétation, restaurant, activités… Le solarium de Monaco a été repensé pour profiter de l'été

Végétation, restaurant, activités… le solarium a été totalement repensé et réaménagé pour la saison estivale afin de créer un vrai lieu de vie pour les locaux et les touristes. Sept mois de travaux, menés entre novembre 2021 et le 1er juin, ont été nécessaires pour offrir une nouvelle dimension à ces installations de l’esplanade Stefano Casiraghi, qui avaient déjà rencontré un certain succès lors des saisons estivales précédentes.

Le Malizia Mar de retour

Les lieux renouent avec le Malizia Mar. Le restaurant restera ouvert au moins jusqu’à fin octobre, "voire novembre si le temps le permet", a précisé Fabrice Ramirez, directeur de l’établissement, au micro de Monaco Info. "On sera ouvert tous les jours, du service du midi à 22h. Le matin, il y aura des jus de fruits."

Côté carte, le Malizia Mar mettra l’accent sur les produits frais et le poisson avec "des ceviche et du poisson cuit sur feuille de banane au four", dévoile le patron. Des animations musicales sont également prévues le soir.

Une structure haute sécurité

Côté aménagements, "plusieurs axes ont été scrupuleusement pris en compte lors de cette conception: l’impact de la houle, l’aspect structurel, la sécurité, l’environnement afin de livrer un projet répondant aux plus hauts standards en matière environnementale et urbanistique", fait savoir le gouvernement dans un communiqué.

Volet éducatif

Un volet éducatif a également été pensé, en collaboration avec l’Aire Marine Éducative, pour sensibiliser les jeunes générations. Des pupitres ont été disposés face à la mer afin de faire connaître les actions de protection du milieu marin entreprises par la Fondation Prince Albert II de Monaco, l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature, la Direction de l’Environnement, les Secrétariats permanents de l’accord Ramoge, Accobams et du Sanctuaire Pelagos.