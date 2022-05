Une plage Ikea ce week-end à Nice? On vous explique le concept

À peine ouverte dans la plaine du Var, que déjà, l’enseigne Ikea lève l’ancre.

En effet, le temps d’un week-end, le géant suédois veut implanter, sur les galets, son concept de design démocratique et facile à monter, à travers une plage grand public.

On vous explique comment en profiter.

Une plage pourquoi, quand et où?

Pour célébrer l’ouverture de son nouveau magasin à Nice Saint-Isidore, l’agence événementielle Ubi bene, qui accompagne Ikea depuis plus de 17 ans, aménage une plage éphémère demain et dimanche, de 10 à 20 heures, sur la plage publique située face au numéro 71 de la promenade des Anglais. Là où s’installe, en saison estivale, le club Li Rateta.

Une plage ouverte à qui?

À tout le monde.

Comment faire pour y accéder?

On y va directement, on s’inscrit sur place et on obtient deux heures de bonheur dans un petit espace personnel.

Comment cela se passe?

Concrètement, 40 espaces permettront à chacun de s’organiser comme il le souhaite avec les essentiels pour se détendre sur les galets: transat, table basse, matelas, serviette de bain, parasol, accessoires de plage.

Le but de l’événement est aussi de montrer le design à bas prix aux personnes ne connaissant pas encore bien la marque.

Un encadrement humain?

Oui, la plage en kit Ikea sera encadrée par quatre plagistes et un maître nageur.

Combien ça coûte?

Rien. C’est gratuit. Et après les deux heures de bien-être au soleil, on pourra emporter en souvenir, les petits accessoires: bob, gourde, etc.