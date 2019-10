Le public est invité à venir en famille. Au programme: ateliers et démonstrations culinaires à base de produits de saison bien sûr, jeux de découverte pour enfants, activités "zéro déchet" et présence de nombreux stands pour y faire son petit marché.

Boucler la boucle au niveau local

On devrait ainsi retrouver des producteurs de fruits et légumes, de miel, d’huile d’olive, de vin, venus de toute l’aire toulonnaise et au-delà, des exposants divers mais aussi des associations (Repair Café, Ecoscience Provence..) et quelques stands institutionnels, puisque la filière artisanale de la Chambre des métiers devrait également être représentée.

"Il y a une vraie demande à ce niveau."

Anne-Sophie et Cédric Davoine en seront, eux aussi. Avec une double casquette. Le couple de Toulonnais est déjà bien connu pour ses Paniers Davoine. Chaque semaine, la petite structure livre "entre 600 et 800 paniers" de fruits et légumes bio... et locaux. Une vraie réussite.

C’est surtout la preuve pour Cédric, que le "consommer local" n’est pas qu’un simple effet de mode. "Il y a une vraie demande à ce niveau. Pour nous, dit-il. C’est tout à fait naturel de faire la promotion des circuits courts. C’est ce qui nous anime depuis dix ans."