Une bière locale engagée au profit de Fight Aids Monaco

En clair, sur chaque canette ou bouteille vendue cette année en Principauté, un pourcentage des ventes ira soutenir l’association présidée par la princesse Stéphanie.

Pourquoi ? Parce que les deux entités partagent une cause commune. Si Fight Aids Monaco aide les personnes vivant avec le VIH, la bière R for Diversity s’affiche comme une marque engagée dans la lutte contre les discriminations et portant les valeurs de la communauté LGBTQI +.

Le nom et le logo le démontrant car le "R" de R for Diversity signifie rainbow, rappelle le drapeau arc-en-ciel qui flotte sur chaque canette.

Brassée à Peille

Le projet a été porté par la volonté de Daniel Tristant, fort d’une expérience de plus de vingt ans dans l’événementiel à Monaco et sur toute la Côte d’Azur.

"J’ai organisé beaucoup de marches de fiertés et à chaque fois de grandes marques de bières voulaient s’associer à l’événement car c’était très lucratif pour eux. Mais dès que je demandais ensuite à ces mêmes marques de s’investir financièrement auprès des associations défendant la cause LGBT, c’était à chaque fois une fin de non-recevoir", regrette-t-il.

Alors en 2018, Daniel Tristant franchit le pas et entame le processus de créer une marque de bière qui reversera les bénéfices à la cause. Avec la complicité de l’ancien brasseur de la Brasserie de Monaco, Guillaume Paquin, il développe la boisson brassée à Peille. "Une bière blanche, à 5 %, très légère et pensée pour l’été", souligne son créateur.

Dès la commercialisation fin 2019, décision a été prise pour la première année de reverser les bénéfices à l’association française Le Refuge, qui aide les jeunes chassés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle.

"Bien sûr, l’année 2020 n’a pas été celle que nous espérions commercialement avec la Covid, mais nous avons quand même pu offrir un chèque de 1.610 euros au Refuge et nous avons pu aussi épauler quelques projets. C’était le but : créer une bière utile."

Objectif désormais : faire encore mieux en 2021 pour Fight Aids Monaco. "Nous sommes une petite structure, nous n’avons pas de gros moyens mais nous allons démarcher des endroits en Principauté pour commercialiser notre bière, qui est déjà en vente dans quelques points de vente", souligne Daniel Tristant, qui a un attachement particulier à Monaco pour y avoir organisé nombre d’événements. Et voulait apporter sa part à l’élan de générosité dans le pays.