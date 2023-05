Un vent nouveau se met à souffler sur le Rocher à Monaco

Trois nouvelles boutiques sur le point d’ouvrir leurs portes, un petit marché hebdomadaire animé par un maraîcher et un producteur de miel chaque vendredi matin près de la cathédrale, une campagne de publicité qui vantera bientôt les atouts de la vie commerçante du Rocher… Les choses bougent à Monaco-Ville et la réunion organisée au mois de janvier entre l’État, la municipalité, les habitants et les commerçants semble porter ses fruits (lire notre édition du 7 janvier 2023).

La présidente de l’association des commerçants de Monaco-Ville, Alexandra Rinaldi, est en tout cas de cet avis et elle n’est pas la seule au Rocher à constater ce vent nouveau qui souffle dans le quartier historique de la Principauté.

44 boutiques

Pour remettre dans le contexte, les commerçants, associés aux résidents de Monaco-Ville, avaient sollicité l’État et la commune de Monaco pour donner une nouvelle dynamique à leur quartier. Observant un manque de commerces de proximité au quotidien, notamment, les représentants des commerçants et des habitants avaient partagé leurs idées début janvier, mais aussi leurs besoins et émis ce jour-là leurs souhaits auprès des décideurs.

Plusieurs initiatives avaient été retenues et travaillées à la suite de rendez-vous. Certaines ont depuis été mises en place.

« Des choses ont été accomplies, remarque, ravie, Alexandra Rinaldi, présidente de l’association des commerçants et à la tête d’un commerce. Le marché qui était demandé - et qui ne demande qu’à grossir - a été très bien accueilli, voici un mois. Les résidents s’y rendent. Il correspondait à un réel besoin. Depuis, d’autres commerçants veulent s’installer eux aussi sur ce marché mais des problèmes techniques doivent encore être résolus. Nous sommes cependant sur le bon chemin ! »

La promotion sur la vie commerçante du quartier dans le but d’attirer à nouveau les Monégasques et les résidents et de chasser les idées reçues est également sur les rails. « C’est le Welcome Office qui gère cela. Cette campagne va nous aider à mieux nous vendre et à mieux nous faire connaître. »

Après la crise sanitaire, les commerçants du Rocher n’avaient pas forcément les reins suffisamment solides pour financer une campagne de promotion ciblée. « Le gouvernement vient à notre secours, c’est une très bonne chose et cela va nous faire le plus grand bien. Nous souhaitions également un retour de certaines animations, cela est aussi en train de se mettre en place. Nous sentons sincèrement un nouvel élan naître dans le quartier. »

Moins de boutiques de souvenirs

Alexandra Rinaldi tout comme une partie de ses voisins commerçants le reconnaissent. « Nous retrouvons des clients des autres quartiers de Monaco en plus de notre clientèle habituelle. Ce que nous n’avions pas remarqué depuis une dizaine d’années »

Ces propos tenus par Alexandra Rinaldi se retrouvent dans la bouche de ses voisins. Certains quittent même un commerce de souvenirs pour reprendre une échoppe de décoration. Une tendance qui semble s’affirmer.

Pour la première fois, le nombre de boutiques de souvenirs diminue au profit de boutiques autres. « De 20 boutiques de souvenirs, le chiffre passe à 18 », reprend Alexandra Rinaldi. C’est moins de la moitié du nombre de commerces total du Rocher, qui s’élève à 44. « Trois nouvelles boutiques vont ouvrir. Il s’agit d’un magasin de maillots de bain, un autre portant sur la décoration et les bijoux. La troisième portera aussi sur des bijoux mais également des articles humoristiques. »

Un quartier qui redevient attractif

La preuve pour les commerçants que le quartier est une nouvelle fois attractif. « Ils notent que l’on peut travailler ici avec les touristes mais également avec les locaux. Ce qui est mon cas d’ailleurs et je ne suis pas la seule. »

Carolina, la coiffeuse, est installée depuis plus de dix ans. « Pour la première fois depuis que je suis installée, je vois les choses bouger. Les enseignes se renouvellent dans le bon sens. Et nous voyons des résidents et des Monégasques revenir faire un tour à Monaco-Ville. »

Une commerçante présente depuis vingt ans fait le même constat. « La métamorphose est entamée et c’est pour cette raison que nous avons repris un commerce ici et que nous n’avons pas souhaité changer de quartier. »

Le retour des vacanciers et des croisiéristes participe sans aucun doute à ce nouvel élan. Reste aujourd’hui à savoir dans quelle mesure cette nouvelle tendance perdurera. Seul le temps appuiera ou non la tendance.