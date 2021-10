Un nouveau magasin Maxi Bazar va s'installer dans les Alpes-Maritimes

Et un Maxi Bazar de plus! L'enseigne de décoration et mobilier à bas coût va poursuivre son développement dans les Alpes-Maritimes avec la prochaine ouverture d'un 17e magasin dans le département.

La préfecture a donné le 1er octobre son aval à la construction d'un nouveau magasin sur la commune de Mougins.

Il verra le jour avenue Saint-Martin sur un terrain de près de 3.000 m², "sur un axe stratégique d'entrée de la ville, qui constitue la principale entrée au Nord-Ouest de la commune."

"Ce projet participe à la requalification de l'entrée de ville de la commune en s'installant sur un site occupé en partie par une entreprise en cessation d'activité de location/vente de matériel de BTP, évitant ainsi potentiellement la pérennisation d'une friche urbaine et de bâtis mal entretenus", précise l'Etat dans son arrêté préfectoral.