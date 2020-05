Tommy Hilfiger et Pauline Ducruet inaugurent la Fashion Week monégasque, version numérique, ce jeudi

En proposant, dès le 14 mai et pour quatre jours, une série de conversations en direct sur les réseaux sociaux avec quelques personnalités internationales du monde de la mode.

Une manière de ne pas annuler l'événement et de proposer une formule qui se veut écologiquement peu impactante, pour conforter la philosophie de cette Fashion Week qui fait la part belle depuis quelques années aux créateurs eco-responsables.

Première à ouvrir le bal, la fille aînée de la princesse Stéphanie, Pauline Ducruet sera interrogé ce jeudi à 18h30 pour évoquer Alter, la griffe non genrée qu'elle a créé, en compagnie de Federica Nardoni Spinetta, créatrice de l'événement et présidente de la chambre monégasque de la mode.

Tout de suite après, à 19h30 c'est une légende de la mode qui se prêtera au jeu des questions/réponses. L'Américain Tommy Hilfiger sera en direct, avec sa femme Dee Ocleppo, depuis les États-Unis.

Autre invitée, la styliste italienne Alberta Ferretti qui avait présenté l'an dernier à Monaco sa collection Croisière parlera elle, ce vendredi.

L'équipe de la Monte-Carlo Fashion Week mettra également en avant des créateurs et de personnalités du monde de la mode qui se distinguent par leur côté "green". Comme le jeune et primé Gilberto Calzolari ou Stella Jean, qui a fait de son engagement éthique son drapeau.

'occasion aussi de lancer un concours via les réseaux sociaux pour collecter le travail de stylistes qui travaillent sur les questions de durabilité. Une trentaine ont répondu présent et les plus vertueux seront récompensés.

Les live sont à voir sur le compte Instagram Monte-Carlo Fashion Week