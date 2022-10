Sobriété: sept manières d'économiser du chauffage en prévision de l’hiver

"En matière de sobriété, la difficulté, explique Olivier Sidler, c’est de passer de l’idée à l’action. Membre de l’association négaWatt depuis vingt ans, cet ingénieur et expert français en maîtrise de l’énergie travaille depuis longtemps sur le sujet de la sobriété énergétique. Cette question est une question de bon sens, aime-t-il répéter.

Aujourd’hui, en moyenne, le chauffage des logements atteint 21°C. Et nombreux ont été les Français à pousser la grimace lorsque l'Europe a recommandé de chauffer à 19°C.

"Pourtant, depuis 1979, la loi impose cette température de 19°C à travers l’article R 241-26 du code de l’énergie qui établit que la température intérieure est fixée en moyenne à 19°C," continue Olivier Sidler.

De plus, invite à observer l’expert en maîtrise de l’énergie, l’énergie va coûter de plus en plus cher. Et abaisser la température de son logement revient à faire des économies. Comptez une baisse de 8% par degré, explique Olivier Sidler, en passant donc de 21 à 19 °C, on arrive à abaisser le montant de sa facture de 16%.

Un chiffre non négligeable. Alors comment économiser le chauffage? Voici sept trucs et astuces à appliquer.

1. Adapter ses vêtements

"Souvent, note Olivier Sidler, les gens s’habillent en hiver avec les mêmes vêtements qu’en été. Ils peuvent alors avoir froid avec une température à 19°C," poursuit le porte-parole de négaWatt.

Pour supporter cette température, il suffit de bien se couvrir, en enfilant un pull en plus par exemple.

2. Rénover son logement

"Ce n’est pas une solution applicable dans l’immédiat," explique Olivier Sidler.

Néanmoins, cela peut être envisagé pour l’année prochaine.

"Isoler son logement, par exemple, poursuit Olivier Sidler, c’est éliminer les parois froides et les infiltrations d’air."

Ces dernières sont partout, l’air s’infiltre par les toitures, par les planchers bas, par les fissures des murs, par le pourtour des fenêtres, etc.

"Quand on rénove aujourd’hui, on s’occupe d'ailleurs beaucoup de l’étanchéité de l’air, note Olivier Sidler. A charge de ceux qui réalisent les travaux de détecter ces petits courants d'air froid."

3. Mettre un survitrage et réparer les joints

Transformer un simple en double vitrage? C’est possible en utilisant un survitrage, film de plastique transparent qu’il suffit d’apposer le long des fenêtres grâce à un scotch double-face. Le coût est de l’ordre de 2 €/m².