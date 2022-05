Smic, prix des cigarettes, augmentation des loyers et des aides sociales... on récapitule tout ce qui change au 1er mai

Augmentation du Smic

C'est l'un des effets de l'inflation que connaît la France ces derniers mois. Vu que les prix à la consommation ont dépassé les 2% d'augmentation, le Smic va mécaniquement augmenter, comme cela est prévu dans le Code du travail.

Concrètement, le Smic mensuel brut va donc passer de 1.603,12 à 1.645,58 euros pour un contrat à temps plein. Une augmentation équivalente à 34 euros nets par mois.

Augmentation et baisse du prix de certains paquets de cigarettes

Fumer des Winston va également vous coûter plus cher à partir de ce 1er mai. Tous les paquets de 20 cigarettes de cette marque vont augmenter de 10 centimes. A l'inverse, les Lucky Strike longues (red, bleu et gold), Vogue L’Originale (blanche, bleue, pastel), Peter Stuyvesant (argent, bleu et rouge), Rothmans (bleu, Rouge Select et London), voient leur prix baisser de dix centimes.

Possible augmentation des loyers

Les propriétaires sont légalement autorisés, à partir de ce 1er mai, à augmenter leurs loyers de 2,48% au maximum. En cause, l'indice de référence des loyers en hausse qui affiche désormais 133,93 euros. Pour rappel, les bailleurs ne sont pas dans l'obligation d'appliquer cette mesure.

Augmentation des aides sociales

RSA, allocation adulte handicapé, allocation de rentrée scolaire, prime d'activité, prime naissance et adoption... Le montant de certaines aides sociales va également être revalorisé. La prime d'activité passe ainsi de 553,71 € en 2021 à 563,68 € en 2022, pour une personne seule sans enfant.

Le RSA affiche désormais 575,52 €, contre 565,34 €. L'ARS connaît elle aussi une augmentation. Elle est de 376,98 € pour les 6-10 ans, 397,78 € pour les 11-14 ans, et enfin 411,56 € pour les 15-18 ans.

Le montant maximal de l'AAH passe quant à lui à 919,86 € contre 903,60 € en 2021. Enfin, la prime à la naissance affiche désormais 965,34 € et la prime à l'adoption 1.930,68 € contre 1.896,52 € en 2021.

Hausse des salaires des fonctionnaires

Les fonctionnaires vont aussi connaître une revalorisation salariale. Comme pour le SMIC, les salaires sont indexés sur l'inflation. Les agents de la fonction publique hospitalière, territoriale et d'Etat pourront connaître une hausse de salaire de 34 euros maximum.