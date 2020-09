Se parfumer en prenant soin de sa peau: un "bar à mousse" s'installe à Cap 3000

Pourvu que ça mousse. Le parfum des pin-up modernes et des bad boys révolutionnaires est à la vente aux pieds de l’escalier central du centre commercial Cap 3000.

Un "bar à mousse" où il faut comprendre "mousse" comme une mousse de parfum, un produit créé par Christiane et Stéphane Varak sous la marque Foamous, actuellement hébergée au Business Pôle de Sophia Antipolis.

"Unique au monde, rémanente et hydratante que tu dois avoir dans ta salle de bain", est-il suggéré sur leur site internet. 11 fragrances féminines, 4 masculines et 4 Chupa Chups (oui, du parfum à l’effigie de la célèbre sucette), des produits vegan, non testés sur les animaux, non photosensibilisants, que vous pourrez tester et emporter.

"C’est une nouvelle visibilité qu’Altarea (exploitant du centre commercial) nous propose jusqu’en janvier prochain. Nous avons créé 3 postes pour l’occasion et déjà cette première semaine est encourageante!" se réjouit Stéphane Varak, fondateur.