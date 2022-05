Ruban, bougie, drap de plage... Elles lancent leur business de souvenirs écoresponsables "made in Monaco"

"Notre idée est partie du constat qu’il était très difficile de trouver un souvenir de qualité "made in Monaco"."

La Monégasque Leticia de Massy a lancé Monoïkos juste avant Noël. Il y a d’abord eu la bougie parfumée "Monte-Carles" dans sa belle boîte rouge et or. Et c’est maintenant la bougie, le drap de plage, l’étole/paréo et le ruban de soie de la collection "Grand Prix" qui est en vente.

Leticia de Massy et son associée Charlotte de Pariente bouillonnent d’idées et d’ambition pour faire de leur petite marque une référence à Monaco. Et Monoïkos 1297 pourrait bien l’être rapidement; parce qu’elle exploite les atouts de la Principauté les plus authentiques en conjuguant des savoir-faire exemplaires.