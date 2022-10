Repreneur, travaux, nouveaux restaurants... On sait quand la gare du Sud pourrait rouvrir à Nice

Sur le papier, ça ne pouvait pas échouer: réhabiliter la gare du Sud pour en faire un bâtiment abritant commerces et restaurants, dans une ambiance branchée avec moult événements pour attirer le chaland de tous âges et de tous horizons.

Et pourtant, entre les problèmes de température (étouffant l’été, glacial l’hiver) et d’hygiène, la halle a fini par fermer en catastrophe le 1er avril. Seul IT - Italian Trattoria Nice Gare du Sud avait pu garder ses portes ouvertes grâce à sa cuisine indépendante.

Le gestionnaire d’alors, Bannimo, avait été accusé de ne pas avoir respecté les termes du contrat.

Finalement, un repreneur a été trouvé. L’agrément a été donné par la Ville au repreneur du bail emphytéotique de la halle, IT France (Italian trattoria France) et le groupe Iera, lors du conseil municipal du 30 juin. L’avantage de ce système – plutôt que de récupérer la gestion en direct – est financier: cela rapporte 200.000 euros de loyers à la Ville.

Le maire, Christian Estrosi, tablait d’ailleurs sur l’expertise du groupe qui "s’engage à faire des investissements considérables" pour "donner à la gare du Sud l’attractivité qu’elle mérite d’ici la fin de l’année".

Si l’on a encore peu de détails, des visuels ont été projetés lors du conseil municipal du jeudi 13 octobre. L’on peut y voir la halle gourmande, sans énormes changements structurels, mais avec une déco dans l’esprit bohème, très à la mode depuis quelque temps.

Mobilier en bois, abat-jour en fibres naturelles et beaucoup de plantes d’intérieur.

École de formation et espace associatif