Rapportez vos jouets usagers dans certaines enseignes et repartez avec des bons d'achat

Savez-vous que 70% des jouets ne sont plus utilisés huit mois après leur achat et que les deux tiers sont jetés? Des statistiques d'autant plus alarmant lorsque l'on sait que 157.000 tonnes de jouets sont vendues en France chaque année. L'industrie et le commerce du jouet est un désastre environnemental.

Des enseignes telles que King Jouet, Joué Club ou encore Cultura ont mis en place une politique de reprise des jouets usagers.

Jusqu'à 30% de leur valeur initiale

On retrouve le service TrocOJoué dans des magasins JouéClub et King Jouet. Sont repris les jouets propres et complets (même ceux qui n'ont pas été achetés dans le magasin, Ndlr) en échange d'un bon d'achat de 15 à 30% de leur valeur initial. "Sont simplement exclus, pour une question d’hygiène ou de garantie, les doudous, peluches mais aussi les jouets radiocommandés, les tablettes, les articles de loisirs créatifs de type pâte à modeler ou encore les puzzles de plus de 100 pièces", indique Franck Mathais, porte-parole de JouéClub au Parisien.

De son côté, King Joué a décidé d'aller plus loin avec son service spécifique dédié à l'occasion nommé King Okaz. "Des jeux de société, des puzzles, des jouets premier âge, des figurines, des poupées ou encore des Lego sont les articles les plus courants que nous rachetons", énumère Patrick Jocteur Monrozier, directeur des pôles clients et magasins de la marque.

Cette année, l'enseigne Cultura a suivi le mouvement. "Cela permet à la fois de réduire notre empreinte carbone mais aussi de répondre à une nouvelle attente de nos clients pour un mode de consommation plus écoresponsable, tout en leur offrant du pouvoir d’achat", explique Émilie Tertian, directrice innovation et consommation circulaire. Pour 3 euros, l'enseigne rachète les "grands" jeux de société (la dimension de la boîte doit être supérieure à un format A4), 1,25 euro les petits, et 50 centimes les puzzles de moins de 100 pièces.

Il est également possible de ramener des livres, des partitions et des vinyles. L'objectif étant d’avoir assez de volume pour pouvoir commercialiser ces produits dans les magasins.

A l'instar de King Jouet et de Joué Club qui mettent en rayon les produits achetés aux particuliers. Ils sont proposés moitié moins cher qu'un neuf et d'une réduction de 40 à 70% sur le second.

Les kiosques de recyclage

Si votre jouet n'est pas complet ou endommagé, il est possible de le déposer dans un kiosque de recyclage que vous trouverez sur le parking de 6 hypermarchés Carrefour. A Nice Lingostière, Athis-Mons, Angoulins, Évreux, Laval et Vaulx-en-Velin.

En échange, recevez un bon d'achat de 5 euros valable pour l'achat d'un produit Hasbro comme Nerf, Play-Doh, Hasbro Gaming... d'un minimum de 20 euros.

Si vous ne souhaitez rien recevoir en retour, pensez également aux associations autour de chez vous.