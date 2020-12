Rappel de produits Lactalis-Nestlé potentiellement exposés à un désinfectant

Ce désagrément, qui s'est produit sur certains pots de Viennois chocolat et café ainsi que des boissons des gammes Nescafé Shakissimo et Nesquik Shake, provoque notamment un goût piquant et les clients sont priés de ne pas les consommer et de les détruire, précise un communiqué.

Ces articles ont été vendus exclusivement dans des magasins des marques Auchan, Carrefour, Système U, Leclerc, Intermarché, Casino, Match, Metro, Schiever, Monoprix et Cora à partir du 19 Novembre 2020, est-il indiqué sans plus de précisions sur le nombre de lots concernés par ce rappel.