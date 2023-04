Question de Françoise Quels sont les produits concernés par les mesures de blocage de prix que viennent de voter les députés?

Bonjour Françoise,

Effectivement, l'Assemblée nationale vient de voter des amendements afin de bloquer les prix de certains produits, ce jeudi 6 avril. Des mesures qui entrent dans le cadre de la "proposition de loi visant à mieux manger en soutenant les Français face à l'inflation et en favorisant l'accès à une alimentation saine", portée par la députée d'Europe Écologie Les Verts, Francesca Pasquini.

Quels sont donc les produits concernés par cette mesure?

Aucune précision n'a pour l'heure été apportée concernant le détail des produits, si ce n'est que ce blocage de prix concernera "au moins cinq fruits et légumes de saison".

Une démarche visant à constituer un "panier inflation", qui devrait contenir cinq fruits et légumes, dont au moins trois bio, deux féculents, de la viande rouge et blanche (dont au moins une labellisée), du poisson et des produits d'hygiène dentaire.

Ces amendements communiste et LFI ont été votés malgré l’opposition du gouvernement et des députés macronistes, mais leur sort demeure incertain compte tenu du vote global de ce texte à venir et de la navette parlementaire.

Bonne soirée.