Quel est, selon vous, la meilleure galette ou gâteau des rois, de Nice?

Si on ne sait pas exactement quand les déguster, encore embués dans les célébrations de Noël et du Premier de l'an, on trouve des gâteaux et des galettes dès la mi-décembre en boulangerie et en supermarché.

À l’origine de cette fête de l'Epiphanie, un rite païen, les Saturnales, qui a ensuite inspiré les Chrétiens pour célébrer le jour où les rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar ont rendu visite aux parents de Jésus, né le 25 décembre.

Cette année, l'Epiphanie a eu lieu le dimanche 2 décembre, mais il est encore temps de déguster la fameuse "galette des rois", appelée "gâteau" dans notre région. Où achetez-vous les vôtres dans le pays niçois? Votre avis nous intéresse.

